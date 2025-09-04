Close Menu
    donderdag 4 september
    Nieuws

    Pixel Feature Drop september 2025: volop nieuwe functies en Material 3 Expressive

    Stefan Hage

    Een grote update is aangekondigd voor de Pixel-toestellen. Alle Pixel-gebruikers krijgen nu het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp en een reeks nieuwe functies.

    Pixel Feature Drop september 2025

    Google heeft met de start van de maand september de nieuwe Google Pixel Feature Drop aangekondigd. Dit betekent een grootse update voor de Pixel-modellen. Niet alleen de smartphones, maar bijvoorbeeld ook de Pixel Buds en Pixel Watch. De grootste verbetering die Android krijgt, is de Material 3 Expressive interface, die eerder al werd aangekondigd met de komst van Android 16.

    Pixel Feature Drop september 2025

    Dankzij de aanwezigheid van de nieuwe Material 3 Expressive skin, die al beschikbaar is op de Pixel 10-serie, ziet Android er weer helemaal anders uit. Google rolt een nieuw ontwerp uit met verschillende wijzigingen. Die zie je al bijvoorbeeld terug in de Pixel 10 Pro XL review van ons, maar nu dus ook op de Pixel 6 en nieuwere modellen. Dit vertaalt zich in live effecten van animaties op het vergrendelscherm, zoals weereffecten en het toevoegen van vormen. Verder kun je het nieuwe ontwerp terugzien in de snelle instellingen en wordt ook melding gemaakt van de nieuwe belkaarten in Google Telefoon.

    Pixel Watch gebruikers merken ook verbeteringen. Fiets- of wandelnavigatie die gestart wordt op de smartphone, wordt direct overgenomen op de smartwatch. Verder krijgen de Pixel Buds 2 Pro Adaptive Audio en past het zich op een intelligente manier aan, aan de omgeving. De Google Pixel 8 en nieuwer krijgen LE Audio Auracast, waarmee je uitzendingen kunt beluisteren op locaties met Auracast, zoals luchthavens. Ook kan een tweede LE Audio Bluetooth-headset gekoppeld worden aan de telefoon.

    Google Quick Share september pixel feature drop

    Gboard

    Gboard wordt ook uitgebreid met verbeterijngen, waarbij AI-gestuurde schrijftools beschikbaar komen voor andere Pixel-devices. Door te zoeken naar het potlood met het glinsterende icoontje, kun je verschillende opties kiezen. Waaronder een andere stijl hanteren, werken met emojify of het inkorten van een tekst. Er is verder een nieuw ontwerp voor Quick Share.

    In de komende dagen en weken zal de update uitgerold worden voor de Pixel 6 en nieuwer. Zoals gezegd is de Pixel 10-serie al voorzien van de nieuwe functies, deze toestellen zullen wel bijgewerkt worden met de september-update.

