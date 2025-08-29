Xiaomi kondigt HyperOS 3.0 aan: nieuwe skin gebaseerd op Android 16

Een nieuwe versie van Xiaomi’s eigen softwareskin HyperOS is aangekondigd. Het nieuwe HyperOS 3.0 is gebaseerd op Android 16, en krijgt verschillende nieuwe functies en verbeteringen. De eerste uitrol moet binnenkort al starten.

HyperOS 3.0

HyperOS 3.0 is de nieuwe skin van Xiaomi; gebaseerd op Android 16. Als eerst is de software voor thuisland China aangekondigd. Mogelijk volgt er later nog een Europese/wereldwijde aankondiging. Voor nu komen we in ieder geval de nodige details alvast te weten. Met HyperOS 3.0 is gewerkt aan verschillende visuele veranderingen, met nieuwe pictogrammen en een vernieuwde statusbalk. Nieuw is ook het Super Island, wat we ook al kennen van andere merken zoals Samsung, Apple en OnePlus. Bij Apple heet dit Dynamic Island. De functie geeft informatie over realtime app-activiteiten. Denk aan boekingen, de muziekspeler met bedieningselementen of bijvoorbeeld over je vlucht.

Met HyperOS 3.0 zien we dus de nieuwe pictogrammen, welke wel wat weg hebben van Apple iOS. De icoontjes zijn allemaal weer net wat anders dan bij het huidige HyperOS 2.0. Het startscherm kun je aanpassen en ook is er een nieuw ontworpen bel-app. Echter is het goed mogelijk dat dit alleen voor het thuisland is. In de Europese ROM gebruikt Xiaomi namelijk de telefoon-app van Google zelf. Een andere optie, die bijvoorbeeld ook OnePlus aanbiedt, is de mogelijkheid om verbinding te maken met een iPhone of Mac om gegevens over te zetten. Dit werkt op een soort van AirDrop manier, maar dan met een app van Xiaomi zelf.

De stabiele versie wordt in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht; in ieder geval voor China. Voor verschillende toestellen zal de fabrikant starten met een bètaprogramma, maar voor onze markt is hierover nog niets bekend.

