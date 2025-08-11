Xiaomi Redmi 15 met enorme accu van 7000 mAh aangekondigd

Xiaomi heeft een rijk portfolio aan toestellen in verschillende prijsklassen. Daar komt nu een interessant toestel bij. De fabrikant komt met de Xiaomi Redmi 15. Het nieuwe 5G-toestel beschikt over een flinke batterij van maar liefst 7000 mAh.

Xiaomi Redmi 15 is officieel

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe telefoon met een gigantische batterij, dan kom je wellicht bij Xiaomi uit. De fabrikant heeft zojuist voor de Nederlandse markt de Xiaomi Redmi 15 aangekondigd. Het nieuwe toestel kenmerkt zich door een enorme accucapaciteit van 7000 mAh. Deze kun je met 33W snelladen of 18W omgekeerd draadloos laden. Volgens het merk moet je met 1 procent batterij nog 59 minuten kunnen bellen.

De Xiaomi Redmi 15 is er in het groen en zwart en biedt een 6,9 inch Full-HD+ scherm met een 144Hz verversingssnelheid. Daarbij is het spatwaterdicht en stofbestendig dankzij de IP64-certificering. Aan boord is de Snapdragon 6s Gen 3 chipset, samen met 4GB of 8GB RAM-geheugen. Het interne geheugen komt uit op 128GB of 256GB en kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 2TB.

Voor het maken van foto’s is de Redmi 15 uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera. Dit samen met nog twee andere lenzen, waar vreemd genoeg niets over gemeld wordt door het merk. Aan de voorzijde is een 8 megapixel front-camera te vinden. Xiaomi heeft de smartphone voorzien van dual-sim, al gaat het tweede simslot verloren als je kiest voor een geheugenkaart.

De Xiaomi Redmi 15 krijgt een vanafprijs van 229 euro. Wanneer het toestel uitgebracht wordt, is niet bekend, maar we verwachten hem in de komende weken.