Close Menu
    dinsdag 2 september
    Trending
    beste apps augustus 2025 header
    Specials

    Android in augustus 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties5 minuten leestijd

    De maand augustus is voorbij. Tijd om terug te blikken op de afgelopen maand. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat zijn de beste apps van augustus 2025? We zetten het op een rij in dit artikel.

    Android in augustus

    Verschillende fabrikanten brachten in augustus een nieuw product uit. Bij Oppo was dat de nieuwe Reno 14, bij Samsung was dat de Galaxy Tab S10 Lite en de Galaxy Buds 3 FE, bij Poco de Poco M7. Natuurlijk was daar ook Google. Zij presenteerden de nieuwe Pixel 10-toestellen, net als de Pixel Watch 4 en Buds 2a.

    DroidApp deelde ook een handig overzicht met de beste sim-only aanbiedingen van september. Daarbij werd ook dieper ingegaan op WhatsApp en AI, met het bericht over WhatsApp Chatprivacy. Wat kan Meta precies met je chats, en hoe werkt het met je privacy?

    Reviews

    We hebben een hoop reviews gepubliceerd in augustus. Zo waren we één van de eerste met een review van de Google Pixel 10 Pro XL. Verder kwamen ook nog andere toestellen voorbij, waaronder twee belangrijke foldables.

    Vergeten

    In onze ‘Vergeten’-rubriek zijn vijf Android-apparaten de revue gepaseerd. Je vindt ze hieronder.

    Beste apps

    In augustus hebben we veel reviews gepubliceerd, maar schreven we ook over verschillende applicaties. Wat zijn de beste apps voor Android in augustus?

    Google Agenda nieuw

    Google Agenda

    Voor veel Android-gebruikers is de Google Agenda-app een populaire applicatie. Vanaf nu kun je het nieuwe design tegenkomen in de kalender-app. Het is het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp, met verschillende nieuwe vormen, iconen en kleuren. Het moet de applicatie wat overzichtelijker maken en daarbij ook gebruiksvriendelijker. Wil je alles weten over de update, lees dan hier het artikel over Material 3 Expressive in Google Agenda.

    Google Agenda
    Google Agenda
    Download QR-Code
    Google Agenda
    Ontwikkelaar: Google LLC
    Prijs: Gratis

    Gmail Material 3

    Gmail

    Gmail kreeg ook het Material 3 Expressive ontwerp en kun je vanaf nu tegenkomen op je Android-toestel. Hiermee oogt de mail-app van Google weer wat overzichtelijker en moderner. De verschillende stijlelementen die we kennen uit andere apps met het design, zien we terug in Gmail. De update wordt aan de kant van de server geactiveerd. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers het terugzien.

    Gmail
    Gmail
    Download QR-Code
    Gmail
    Ontwikkelaar: Google LLC
    Prijs: Gratis

    ING Spaarslot

    ING

    Niet meer in het menu zoeken naar ‘Bankieren’, maar naar ‘ING’. De bank heeft er namelijk voor gekozen de applicatie te hernoemen. Daarbij kwam er in augustus een nieuwe update uit voor klanten van ING. Vanaf nu kun je gebruikmaken van de functie Spaarslot. Je kunt hiermee spaardoelen aanmaken. Kom je echter weleens in de verleiding om tussendoor geld hier uit te halen, dan biedt Spaarslot uitkomst. Je kunt namelijk het geld voor een periode van twee of vier uur blokkeren, voordat je het eruit kunt plukken.

    ING Bankieren
    ING Bankieren
    Download QR-Code
    ING Bankieren
    Ontwikkelaar: ING Bank N.V.
    Prijs: Gratis

    Proton Authenticator

    Proton Authenticator

    Proton staat bekend om de privacyvriendelijke apps en diensten. Zo is er een agenda, mail-app en VPN-dienst. Nu komt daar een andere applicatie bij. Proton Authenticator kun je gebruiken voor online accounts die tweefactorauthenticatie, ofwel 2FA, vereisen. Je kunt hier bijvoorbeeld al andere apps zoals Microsoft Authenticator gebruiken, maar nu dus ook van de Zwitserse ontwikkelaars van Proton. Je kunt de 2FA codes gebruiken, versleutelde back-ups inschakelen, tokens importeren of exporteren en de toegang beveiligen met bijvoorbeeld een pincode.

    Unknown app
    Unknown app
    Download QR-Code
    Unknown app
    Ontwikkelaar: Proton AG
    Prijs: Gratis

    Ad-Hoc Map app

    Ad-Hoc Map

    Een nieuwe applicatie voor elektrische rijders staat in de Google Play Store. Met de Duitse Ad-Hoc Map app kun je zien waar je enkel met je creditcard of betaalpas je EV kunt laden. Bij die getoonde laadpalen hoef je dus niet verplicht in het bezit te zijn van een laadpas of een druppel. In de applicatie kun je filteren op de laadsnelheid en de prijs, en de aanbieder. Voor nu ligt de focus in de app vooral op Duitse laadpalen, maar ook in omliggende landen zie je steeds meer laadpalen toegevoegd worden.

    Unknown app
    Unknown app
    Download QR-Code
    Unknown app
    Ontwikkelaar: Move Electric
    Prijs: Gratis

    112NL app

    112 app

    De 112-app kreeg deze maand wat meer aandacht, door de verschrikkelijke moord op Laura in Duivendrecht. Met de 112 app kun je direct in contact staan met de meldkamer, zonder dat je hoeft te praten. Je kunt chatten met de meldkamer en zij kunnen direct je locatie zien. In de afgelopen week is de populariteit van de app flink toegenomen.

    112NL
    112NL
    Download QR-Code
    112NL
    Ontwikkelaar: Nationale Politie
    Prijs: Gratis
    Bonustip: DroidApp App

    Met onze eigen DroidApp App hoef je niets meer te missen van het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones en alles daaromheen. De app is reclamevrij en geeft je de mogelijkheid om notificaties te ontvangen bij nieuws. Tevens kun je in de toesteldatabase, die je ook direct hier op de website kunt vinden, de specs en actuele prijzen raadplegen.

    DroidApp - Android nieuws
    DroidApp - Android nieuws
    Download QR-Code
    DroidApp - Android nieuws
    Ontwikkelaar: Apps byLuke
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Sim-simkaart-header.jpg
    De beste sim-only aanbiedingen van september 2025: veel geld besparen30/08/2025
    Android in juli 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws
    Android in juli 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws03/08/2025
    Android in juni 2025: de 5 beste apps en het belangrijkste nieuws
    Android in juni 2025: de 5 beste apps en het belangrijkste nieuws03/07/2025
    De beste smartphones tot 600 euro (06/2025)
    De beste smartphones tot 600 euro (06/2025)09/06/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp