Android in augustus 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws

De maand augustus is voorbij. Tijd om terug te blikken op de afgelopen maand. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat zijn de beste apps van augustus 2025? We zetten het op een rij in dit artikel.

Android in augustus

Verschillende fabrikanten brachten in augustus een nieuw product uit. Bij Oppo was dat de nieuwe Reno 14, bij Samsung was dat de Galaxy Tab S10 Lite en de Galaxy Buds 3 FE, bij Poco de Poco M7. Natuurlijk was daar ook Google. Zij presenteerden de nieuwe Pixel 10-toestellen, net als de Pixel Watch 4 en Buds 2a.

DroidApp deelde ook een handig overzicht met de beste sim-only aanbiedingen van september. Daarbij werd ook dieper ingegaan op WhatsApp en AI, met het bericht over WhatsApp Chatprivacy. Wat kan Meta precies met je chats, en hoe werkt het met je privacy?

Reviews

We hebben een hoop reviews gepubliceerd in augustus. Zo waren we één van de eerste met een review van de Google Pixel 10 Pro XL. Verder kwamen ook nog andere toestellen voorbij, waaronder twee belangrijke foldables.

Vergeten

In onze ‘Vergeten’-rubriek zijn vijf Android-apparaten de revue gepaseerd. Je vindt ze hieronder.

Beste apps

In augustus hebben we veel reviews gepubliceerd, maar schreven we ook over verschillende applicaties. Wat zijn de beste apps voor Android in augustus?

Google Agenda

Voor veel Android-gebruikers is de Google Agenda-app een populaire applicatie. Vanaf nu kun je het nieuwe design tegenkomen in de kalender-app. Het is het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp, met verschillende nieuwe vormen, iconen en kleuren. Het moet de applicatie wat overzichtelijker maken en daarbij ook gebruiksvriendelijker. Wil je alles weten over de update, lees dan hier het artikel over Material 3 Expressive in Google Agenda.

Gmail

Gmail kreeg ook het Material 3 Expressive ontwerp en kun je vanaf nu tegenkomen op je Android-toestel. Hiermee oogt de mail-app van Google weer wat overzichtelijker en moderner. De verschillende stijlelementen die we kennen uit andere apps met het design, zien we terug in Gmail. De update wordt aan de kant van de server geactiveerd. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers het terugzien.

ING

Niet meer in het menu zoeken naar ‘Bankieren’, maar naar ‘ING’. De bank heeft er namelijk voor gekozen de applicatie te hernoemen. Daarbij kwam er in augustus een nieuwe update uit voor klanten van ING. Vanaf nu kun je gebruikmaken van de functie Spaarslot. Je kunt hiermee spaardoelen aanmaken. Kom je echter weleens in de verleiding om tussendoor geld hier uit te halen, dan biedt Spaarslot uitkomst. Je kunt namelijk het geld voor een periode van twee of vier uur blokkeren, voordat je het eruit kunt plukken.

Proton Authenticator

Proton staat bekend om de privacyvriendelijke apps en diensten. Zo is er een agenda, mail-app en VPN-dienst. Nu komt daar een andere applicatie bij. Proton Authenticator kun je gebruiken voor online accounts die tweefactorauthenticatie, ofwel 2FA, vereisen. Je kunt hier bijvoorbeeld al andere apps zoals Microsoft Authenticator gebruiken, maar nu dus ook van de Zwitserse ontwikkelaars van Proton. Je kunt de 2FA codes gebruiken, versleutelde back-ups inschakelen, tokens importeren of exporteren en de toegang beveiligen met bijvoorbeeld een pincode.

Ad-Hoc Map

Een nieuwe applicatie voor elektrische rijders staat in de Google Play Store. Met de Duitse Ad-Hoc Map app kun je zien waar je enkel met je creditcard of betaalpas je EV kunt laden. Bij die getoonde laadpalen hoef je dus niet verplicht in het bezit te zijn van een laadpas of een druppel. In de applicatie kun je filteren op de laadsnelheid en de prijs, en de aanbieder. Voor nu ligt de focus in de app vooral op Duitse laadpalen, maar ook in omliggende landen zie je steeds meer laadpalen toegevoegd worden.

112 app

De 112-app kreeg deze maand wat meer aandacht, door de verschrikkelijke moord op Laura in Duivendrecht. Met de 112 app kun je direct in contact staan met de meldkamer, zonder dat je hoeft te praten. Je kunt chatten met de meldkamer en zij kunnen direct je locatie zien. In de afgelopen week is de populariteit van de app flink toegenomen.

Bonustip: DroidApp App

Met onze eigen DroidApp App hoef je niets meer te missen van het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones en alles daaromheen. De app is reclamevrij en geeft je de mogelijkheid om notificaties te ontvangen bij nieuws. Tevens kun je in de toesteldatabase, die je ook direct hier op de website kunt vinden, de specs en actuele prijzen raadplegen.