112 app ziet enorme stijging in downloads: direct contact met meldkamer

De speciale 112-app is populairder dan ooit. De applicatie heeft in de afgelopen week al meer dan 85.000 downloads erbij gekregen. Met de applicatie kan direct contact gelegd worden met de meldkamer van de politie.

112 app wordt veel meer gedownload

De animo voor de speciale 112-app is in de afgelopen week flink gestegen. Sinds vorige week is een flinke piek te zien in het aantal downloads van de alarmerings-app. De applicatie is uitgebracht door de Nederlandse politie en maakt het voor burgers mogelijk om direct contact te leggen met de meldkamer van de politie. De 112-app biedt uitkomst in situaties waarin bellen niet wenselijk of niet mogelijk is. Zodra een melding wordt gemaakt in de app, wordt direct de locatie gestuurd naar de meldkamer. Middels een chat kan vervolgens contact gelegd worden met de meldkamer. Daarbij kan de chat ook automatisch vertaald worden in de taal van de melder.

Hoewel 112 bellen nog altijd sneller is, kan de applicatie van pas komen bij een fysieke beperking, of wanneer bijvoorbeeld de inbreker nog in het huis is. Tevens wordt de app gebruikt wanneer er een taalbarrière is. Zoals gezegd kan de 112 app namelijk ook de chats vertalen.

Sinds vorige week wordt de 112 app massaal gedownload. Inmiddels is de app op 450.000 smartphones geïnstalleerd, zo blijkt uit cijfers van de politie. In de afgelopen week is het aantal downloads met 20 procent gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Het gaat in die week om 85.000 nieuwe gebruikers. Volgens de politie heeft dit zeker te maken met de verschrikkelijke moord op de 17-jarige Lisa, in Duivendrecht. Bij de actie ‘Wij eisen de nacht op’ wordt ook regelmatig gewezen op het bestaan van de 112-app.

Via onderstaande button kun je de app downloaden uit de Google Play Store, voor Android. Voor Apple iOS is de applicatie uit de App Store te downloaden via deze link.