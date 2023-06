Nederlandse politie stopt met Burgernet sms’jes; meldingen via app

De Nederlandse politie stopt met het sturen van tekstberichten voor Burgernet via sms. Ook het versturen van spraakberichten wordt gestopt. De politie legt de focus op de Burgernet app, die veel meer mogelijkheden biedt. Later dit jaar moet de wijziging doorgevoerd worden.

Burgernet app wordt de focus

Burgernet meldingen zullen vanaf 1 september niet langer meer via sms verstuurd worden. De reden hiervan is dat de applicatie veel meer mogelijkheden biedt, en volgens de politie ook zorgt voor meer reacties op meldingen. Ieder jaar worden er circa 22,5 miljoen sms’jes verstuurd, maar alleen degenen die zich geregistreerd hebben met adres en e-mailadres krijgen deze meldingen. De Burgernet app zorgt ervoor dat mensen anoniem kunnen blijven en dat er geen ‘hele administratie’ bijgehouden hoeft te worden.

Burgernet meldingen gaan bijvoorbeeld over vermiste kinderen, of over een dader van een incident. Je krijgt ze op basis van je ingestelde adres. Het voordeel van de app is dat je als gebruiker ervoor kunt kiezen dat je een melding krijgt over een situatie bij jou in de buurt, op basis van je huidige locatie. Ook kun je instellen dat je alleen meldingen krijgt rondom een vastgestelde locatie. Via de Burgernet app kunnen gebruikers ook foto’s of video’s sturen naar de meldkamer. Deze functie werkt alleen als een melding openstaat, zo schrijft RTL Nieuws.

Een aandachtspunt dat de politie kreeg waren de verschillende afkortingen die door de politie in sms-berichten werden gebruikt. In de app is meer ruimte voor tekst, waardoor deze ook beter begrijpbaar moeten zijn. De Burgernet app wordt nu gebruikt door 1,3 miljoen mensen. In september zullen de Burgernet-deelnemers opgeroepen worden de applicatie te downloaden, omdat er gestopt wordt met het versturen van sms’jes.