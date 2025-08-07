WhatsApp en AI: wat klopt er van het bericht over chatprivacy?

Misschien heb je het zelf ook al ontvangen: een WhatsApp-bericht waarin wordt gewaarschuwd dat ‘AI toegang heeft tot al je chats’. Het bericht over Chatprivacy wordt veel gedeeld en roept gebruikers op om hun instellingen aan te passen. Maar hoe zit het echt?

WhatsApp Chatprivacy

Enige tijd geleden introduceerde WhatsApp een nieuwe functie genaamd Chatprivacy. Met de optie die ook wel ‘Geavanceerde privacy voor chats’ wordt genoemd, kun je beperken hoe berichten en media uit een chat wordt gedeeld buiten WhatsApp. In de afgelopen uren en dagen gaat er een zogenaamd kettingbericht rond, waarin opgeroepen wordt om ‘geavanceerde chatprivacy’ in te schakelen. Dit zodat Meta, het moederbedrijf, AI niet kan trainen met jouw berichten.

RTL Nieuws is er dieper ingedoken. Volgens AI-deskundige Remy Gieling is er geen reden tot paniek, al is er wel nuance nodig. Het gaat hier om Meta AI, een nieuwe assistent binnen WhatsApp. Deze is ontwikkeld door Meta en is sinds kort ook beschikbaar in het Nederlands. Je kunt de functie herkennen aan de blauw-paarse knop onderin je chatscherm, of je kunt Meta AI handmatig oproepen via het commando @MetaAI, ook in groepsapps.

De assistent kan handig zijn: je kunt hem bijvoorbeeld in een buurtgroepsapp vragen welke schilder het goedkoopst is in de omgeving. Maar er is een belangrijke kanttekening.

End-to-end-encryptie verandert als je Meta AI inschakelt

WhatsApp-berichten zijn standaard end-to-end versleuteld. Dat betekent dat alleen jij en de ontvanger de inhoud kunnen lezen. Maar zodra je Meta AI oproept in een gesprek, kan Meta wél meekijken. De assistent heeft dan toegang tot het hele chatverloop, ook achteraf. Die informatie wordt gebruikt om de AI-modellen van Meta te trainen.

Meta zegt niet van plan te zijn om deze gegevens openbaar te maken, maar het gebruik van de AI betekent wel dat je data actief worden verwerkt. Volgens Gieling is het risico op misbruik klein, maar niet nul. In zeldzame gevallen zouden kwaadwillenden via zogeheten prompt injection toegang kunnen krijgen tot AI-modellen waarin gegevens zijn verwerkt.

Wat kun je doen?

Als je liever geen risico neemt, kun je in WhatsApp de geavanceerde chatprivacy inschakelen. Dit doe je per chat of groepsapp. Wees je ervan bewust dat foto’s uit die chats ook niet meer automatisch opgeslagen worden op je toestel.

Volgens Gieling is het goed dat mensen nadenken over deze ontwikkeling, maar benadrukt hij dat je gegevens niet zomaar op straat liggen. Wel is het verstandig om af te wegen of WhatsApp het juiste kanaal is voor gevoelige informatie, zoals zakelijke of medische data.

Leestip: WhatsApp tip: zo houd je WhatsApp-foto’s uit je galerij

Volg DroidApp op WhatsApp