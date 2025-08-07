Close Menu
    donderdag 7 augustus
    Trending
    WhatsApp chatvergrendeling header
    Nieuws

    WhatsApp en AI: wat klopt er van het bericht over chatprivacy?

    Stefan HageDoor Geen reacties3 minuten leestijd

    Misschien heb je het zelf ook al ontvangen: een WhatsApp-bericht waarin wordt gewaarschuwd dat ‘AI toegang heeft tot al je chats’. Het bericht over Chatprivacy wordt veel gedeeld en roept gebruikers op om hun instellingen aan te passen. Maar hoe zit het echt?

    WhatsApp Chatprivacy

    Enige tijd geleden introduceerde WhatsApp een nieuwe functie genaamd Chatprivacy. Met de optie die ook wel ‘Geavanceerde privacy voor chats’ wordt genoemd, kun je beperken hoe berichten en media uit een chat wordt gedeeld buiten WhatsApp. In de afgelopen uren en dagen gaat er een zogenaamd kettingbericht rond, waarin opgeroepen wordt om ‘geavanceerde chatprivacy’ in te schakelen. Dit zodat Meta, het moederbedrijf, AI niet kan trainen met jouw berichten.

    RTL Nieuws is er dieper ingedoken. Volgens AI-deskundige Remy Gieling is er geen reden tot paniek, al is er wel nuance nodig. Het gaat hier om Meta AI, een nieuwe assistent binnen WhatsApp. Deze is ontwikkeld door Meta en is sinds kort ook beschikbaar in het Nederlands. Je kunt de functie herkennen aan de blauw-paarse knop onderin je chatscherm, of je kunt Meta AI handmatig oproepen via het commando @MetaAI, ook in groepsapps.

    De assistent kan handig zijn: je kunt hem bijvoorbeeld in een buurtgroepsapp vragen welke schilder het goedkoopst is in de omgeving. Maar er is een belangrijke kanttekening.

    WhatsApp geavanceerde chatprivacy

    End-to-end-encryptie verandert als je Meta AI inschakelt

    WhatsApp-berichten zijn standaard end-to-end versleuteld. Dat betekent dat alleen jij en de ontvanger de inhoud kunnen lezen. Maar zodra je Meta AI oproept in een gesprek, kan Meta wél meekijken. De assistent heeft dan toegang tot het hele chatverloop, ook achteraf. Die informatie wordt gebruikt om de AI-modellen van Meta te trainen.

    Meta zegt niet van plan te zijn om deze gegevens openbaar te maken, maar het gebruik van de AI betekent wel dat je data actief worden verwerkt. Volgens Gieling is het risico op misbruik klein, maar niet nul. In zeldzame gevallen zouden kwaadwillenden via zogeheten prompt injection toegang kunnen krijgen tot AI-modellen waarin gegevens zijn verwerkt.

    Chatprivacy WhatsApp

    Wat kun je doen?

    Als je liever geen risico neemt, kun je in WhatsApp de geavanceerde chatprivacy inschakelen. Dit doe je per chat of groepsapp. Wees je ervan bewust dat foto’s uit die chats ook niet meer automatisch opgeslagen worden op je toestel.

    Volgens Gieling is het goed dat mensen nadenken over deze ontwikkeling, maar benadrukt hij dat je gegevens niet zomaar op straat liggen. Wel is het verstandig om af te wegen of WhatsApp het juiste kanaal is voor gevoelige informatie, zoals zakelijke of medische data.

    Leestip: WhatsApp tip: zo houd je WhatsApp-foto’s uit je galerij

    Volg DroidApp op WhatsApp

    WhatsApp Messenger
    WhatsApp Messenger
    Download QR-Code
    WhatsApp Messenger
    Ontwikkelaar: WhatsApp LLC
    Prijs: Gratis
    Via RTL Nieuws

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    WhatsApp
    WhatsApp laat je binnenkort profielfoto importeren van Facebook en Instagram29/07/2025
    WhatsApp emoji
    WhatsApp gaat beginnen met tonen advertenties: hier ga je ze zien17/06/2025
    WhatsApp kondigt enorme juni-update aan: dit is er nieuw
    WhatsApp kondigt enorme juni-update aan: dit is er nieuw13/06/2025
    whatsapp sticker header
    WhatsApp’s nieuwe AI-functie kan ongelezen groepsberichten samenvatten16/06/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp