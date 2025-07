WhatsApp laat je binnenkort profielfoto importeren van Facebook en Instagram

Je profielfoto in WhatsApp kun je binnenkort aanpassen via andere wegen, dan de huidige wegen. Het zal mogelijk worden om profielfoto’s uit andere netwerken te importeren.

WhatsApp profielfoto uit Facebook of Instagram

Wanneer je nu je profielfoto in WhatsApp wilt veranderen, kun je verschillende opties gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om een afbeelding te kiezen uit de galerij, een nieuwe foto te maken, of te gaan voor een avatar. In sommige regio’s kun je ook kiezen voor een AI-afbeelding te kiezen. Het aantal mogelijkheden hiervoor zal in de toekomst uitgebreid worden met nieuwe opties, zo blijkt uit aanwijzigingen van Wabetainfo.

Op een gedeelde screenshot, is te zien dat er twee nieuwe opties bijkomen. Gebruikers kunnen naast de eerder vermelde opties, er ook voor kiezen om een profielfoto direct te importeren vanuit Facebook of Instagram.

De functie is ontdekt in een bètaversie, maar het is onbekend wanneer de functionaliteit voor iedereen beschikbaar komt.