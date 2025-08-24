Close Menu
    zondag 24 augustus
    De vergeten smartphone: LG Magna

    We hebben in onze ‘Vergeten-rubriek’ al de nodige toestellen besproken. Bij het ene toestel begint er direct een lampje te branden, bij het andere toestel zegt het je mogelijk niks. De LG Magna valt waarschijnlijk in de laatste categorie.

    LG Magna

    De LG Magna werd in 2015 uitgebracht, een toestel van LG dat niet perse een rijke geschiedenis kent. De fabrikant kwam tien jaar geleden met de aankondiging van dit toestel, samen met nog drie andere modellen. In het middensegment werden namelijk ook de LG Spirit, LG Leon en LG Joy uitgebracht; toestellen die evenmin op heel veel aandacht konden rekenen. Het design deed erg denken aan dat van de LG G4, en andere LG modellen rond die tijd. LG voorzag de smartphones namelijk van volumetoetsen aan de achterzijde in plaats van aan de zijkant. Zowel de power-button als de volumetoetsen waren onder de camera gepositioneerd.

    LG Magna

    In het Latijns is de vertaling voor het woord ‘Magna’, ‘ultiem’. De smartphone had een compact ontwerp, zoals dat destijds vaak het geval was. De smartphone woog ook maar 137 gram, iets wat nu bij veel toestellen wel anders is. Het toestel bood een 5,0 inch LCD-scherm met een HD-resolutie. Aan boord was een MediaTek chipset, een quad-core processor met een maximale kracht van 1.3 GHz. Selfies maakte je met de 5 megapixel camera, achterop zat een 8 megapixel camera. Er was ondersteuning voor het 3G-netwerk, WiFi, Bluetooth en een FM-radio. LG bracht de Magna uit met een 2540 mAh batterij en deze was verwisselbaar.

    LG Magna

    Over Android 5.0.1 Lollipop lag de eigen LG Optimus UX 4.0 interface. Deze interface kenmerkte zich door verschillende zogenaamde ‘Smart-functies’. Zo kon je Smart Notice gebruiken. Hiermee kreeg je gepersonaliseerde meldingen voor bijvoorbeeld het weer op basis van je routine, met bijvoorbeeld ook een reisschema. LG Optimus UX 4.0 bood verder de mogelijkheid om albums te maken in de galerij op basis van tijd en locatie, en met Ringtone ID kon voor elke beller een unieke beltoon samengesteld worden.

    De LG Magna kwam op de markt voor 199 euro. Heb jij nog herinneringen aan dit vrij zeldzame toestel?

    LG Magna samengevat in 3 punten:

    • Middensegment-toestel
    • Quad-core processor
    • Android met Optimus-interface
