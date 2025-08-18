Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd: muziekgenot voor betaalbare prijs

Samsung heeft zojuist haar nieuwe earbuds aangekondigd. De fabrikant komt met de Samsung Galaxy Buds 3 FE. Volgens Samsung levert het nieuwe product premium functies tegen een betaalbare prijs. De oordopjes komen beschikbaar voor een bedrag van 149 euro, maar komen nu met flinke korting.

Samsung Galaxy Buds 3 FE

Na de Galaxy Buds 3 en de Galaxy Buds 3 Pro, is het tijd voor een derde set earbuds in de Galaxy Buds-lijn. Samsung heeft vanmiddag de Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd. Deze nieuwe sear earbuds moeten tegen een prijs van 149 euro, premium audiofuncties bieden, zo belooft het merk. Daarbij krijg je tot 5 oktober nog eens 50 euro cashback, waardoor je eigenlijk maar 99 euro betaalt.

De Samsung Galaxy Buds 3 FE is voorzien van een grotere luidspreker, die moet helpen bij krachtig en rijk geluid, met diepe bass en heldere hoge tonen. Dankzij de aanwezigheid van Active Noise Cancelling, ofwel ANC, kan omgevingsgeluid gedempt worden en komt je muziek, telefoongesprek of podcast nog beter tot zijn recht. Telefoongesprekken worden sowieso nog helderder, dankzij de aanwezigheid van Crystal Clear Call-technologie. Volgens Samsung kan het met behulp van AI je stem isoleren.

Het ontwerp doet denken aan de Galaxy Buds 3 Pro, waarbij je kunt knijpen op de zijkant van het oortje om acties uit te voeren. Tevens kun je vegen over het oortje om het volume aan te passen. Middels spraakcommando’s kun je dankzij Galaxy AI je muziek bedienen, afspraken checken of e-mails beluisteren, zonder dat je je telefoon hoeft te pakken. Het zogenaamde Blade Design van de Galaxy Buds 3 FE heeft een matte tweekleurige afwerking met semi-transparante accenten. Dit moet volgens Samsung een moderne uitstraling geven.

De nieuwe Galaxy Buds 3 FE kun je direct aanschaffen voor 149 euro bij Samsung zelf.