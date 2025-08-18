Close Menu
    maandag 18 augustus
    Trending
    Samsung Galaxy Buds 3 fe header
    Nieuws

    Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd: muziekgenot voor betaalbare prijs

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung heeft zojuist haar nieuwe earbuds aangekondigd. De fabrikant komt met de Samsung Galaxy Buds 3 FE. Volgens Samsung levert het nieuwe product premium functies tegen een betaalbare prijs. De oordopjes komen beschikbaar voor een bedrag van 149 euro, maar komen nu met flinke korting.

    Samsung Galaxy Buds 3 FE

    Na de Galaxy Buds 3 en de Galaxy Buds 3 Pro, is het tijd voor een derde set earbuds in de Galaxy Buds-lijn. Samsung heeft vanmiddag de Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd. Deze nieuwe sear earbuds moeten tegen een prijs van 149 euro, premium audiofuncties bieden, zo belooft het merk. Daarbij krijg je tot 5 oktober nog eens 50 euro cashback, waardoor je eigenlijk maar 99 euro betaalt.

    Samsung Galaxy Buds 3 FE

    De Samsung Galaxy Buds 3 FE is voorzien van een grotere luidspreker, die moet helpen bij krachtig en rijk geluid, met diepe bass en heldere hoge tonen. Dankzij de aanwezigheid van Active Noise Cancelling, ofwel ANC, kan omgevingsgeluid gedempt worden en komt je muziek, telefoongesprek of podcast nog beter tot zijn recht. Telefoongesprekken worden sowieso nog helderder, dankzij de aanwezigheid van Crystal Clear Call-technologie. Volgens Samsung kan het met behulp van AI je stem isoleren.

    Samsung Galaxy Buds 3 FE

    Het ontwerp doet denken aan de Galaxy Buds 3 Pro, waarbij je kunt knijpen op de zijkant van het oortje om acties uit te voeren. Tevens kun je vegen over het oortje om het volume aan te passen. Middels spraakcommando’s kun je dankzij Galaxy AI je muziek bedienen, afspraken checken of e-mails beluisteren, zonder dat je je telefoon hoeft te pakken. Het zogenaamde Blade Design van de Galaxy Buds 3 FE heeft een matte tweekleurige afwerking met semi-transparante accenten. Dit moet volgens Samsung een moderne uitstraling geven.

    De nieuwe Galaxy Buds 3 FE kun je direct aanschaffen voor 149 euro bij Samsung zelf.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    OnePlus Buds 4 review: de kracht van gewoon goed
    OnePlus Buds 4 review: de kracht van gewoon goed09/08/2025
    Samsung Galaxy Buds 3 Pro review: fantastische oordopjes met mooi design
    Samsung Galaxy Buds 3 Pro review: fantastische oordopjes met mooi design14/12/2024
    Samsung Galaxy Buds 3 review: stijlvolle oortjes voor dagelijks gebruik
    Samsung Galaxy Buds 3 review: stijlvolle oortjes voor dagelijks gebruik19/10/2024
    Huawei FreeBuds 6 review: half geluid op open-fit oordopjes
    Huawei FreeBuds 6 review: half geluid op open-fit oordopjes14/06/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp