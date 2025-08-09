OnePlus Buds 4 review: de kracht van gewoon goed

OnePlus brengt niet alleen smartphones en tablets uit, maar heeft ook verschillende accessoires. Onlangs waren daar de nieuwe OnePlus Buds 4 oordopjes. Die nieuwe earbuds hebben we getest. Onze bevindingen lees je terug in de OnePlus Buds 4 review. Kun je hiermee écht van je muziek genieten?

OnePlus Buds 4 review

Een nieuwe stijlvolle set earbuds zijn eerder al aangekondigd door OnePlus, en in deze review testen we de nieuwe OnePlus Buds 4. Wat bieden de nieuwe oordopjes van het merk? Op papier wordt het nodige aan verbeteringen en nieuwe functies beloofd, dus zijn we benieuwd of de earbuds dit ook waar kunnen maken. Anderhalf jaar geleden verscheen onze OnePlus Buds 3 review; toen waren we positief over het audioproduct.

In de verpakking

De OnePlus Buds 4 ontvangen we in de kleur Storm Gray, een neutrale, grijze kleur die de earbuds zeker niet misstaan. Je kunt ook voor de groene Zen Green-kleur kiezen. We zien de twee earbuds in een case, samen met een heel kort USB-C kabeltje, wat papierwerk en nog twee formaten oortjes, zodat je altijd een prettige manier van luisteren kunt realiseren.

Wat bieden de earbuds?

Het koppelen van de OnePlus Buds 4 gaat eenvoudig. Middels de knop aan de zijkant van de case kun je de pair-modus starten. Dit gaat via Bluetooth en binnen mum van tijd is je apparaat met de buds verbonden. De oordopjes ondersteunen Bluetooth 5.4, waarbij natuurlijk ook Google’s Fast Pair aanwezig is. Net als voorgaande versie ondersteunen de dopjes verschillende codecs. Dit zijn LHDC 5.0, AAC en SBC.

Aanwezig zijn verschillende extra functies. Waaronder OnePlus 3D Audio, dubbeltikken voor het bedienen van de camera en een lage latentie van 47ms. Over de oordopjes kun je vegen om het volume te verhogen of juist te verlagen. Tevens kun je met drie tikken op de oordopjes de AI-vertaling starten. Hiervoor dien je wel in het bezit te zijn van een OnePlus-smartphone. Maar dit laatste werkt maar matig, omdat het de muziekspeler bedient met het selecteren van een track.

OnePlus voorziet de Buds 4 uiteraard van ANC, ofwel adaptieve ruisonderdrukking. Dit werkt tot 55dB, waar dit bij het vorige model 49dB was. Tevens is er ruisonderdrukking tijdens telefoongesprekken. Door het oortje langer aangeraakt te houden, schakel je de ruisonderdrukking uit of juist weer aan. Via de Hello Melody-app voor Android en iOS kun je nog meer instellingen aanpassen voor de audio.

Gebruik je de ruisonderdrukking, dan behalen de oordopjes zo’n zes uur aan speeltijd. Gebruik je tussendoor de case om op te laden, dan is dit maximaal 24 uur. Gebruik je ANC niet, dan kun je tot 45 uur batterijduur behalen. Verder is de OnePlus Buds 4 voorzien van IP55-certificering en daarmee water- en stofbestendig. De case is dat overigens niet.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit van de OnePlus Buds 4 laat zich omschrijven als helder met voldoende gebalanceerde bastonen. Eigenlijk op geen enkel vlak en genre luisteren de oortjes onprettig. Het midden is goed met helder stemgeluid en hoge tonen zijn alles behalve schel. Er komt voldoende volume uit de in-ears van OnePlus. Qua noise cancelling isoleren de Buds 4 prima geluid van buitenaf en hebben we niets negatiefs aan te merken. Je hoort in het begin wel een licht geruis van de noise cancellation, maar na een tijdje hoor je dit niet meer.

Beoordeling

De OnePlus Buds 4 zijn een prima keuze als je goede kwaliteit oordopjes wilt. De geluidskwaliteit is prettig en zonder ook maar wat aan de instelling en aan te passen, krijg je hoge kwaliteit audio in je oren gepompt. Verder is de headset qua specificaties niet bijster bijzonder, maar dat hoeft ook niet voor dit bedrag. Wat ons betreft hoef je geen duurdere earbuds te kopen; de OnePlus Buds 4 zullen de meeste consumenten goed bevallen. Daarbij zijn ze een stuk goedkoper dan de Galaxy Buds 3 Pro (hoewel die ook erg goed zijn).

Je kunt de Buds 4 kopen voor minder dan 100 euro bij Bol.com en Belsimpel.