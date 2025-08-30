De beste sim-only aanbiedingen van september 2025: veel geld besparen

Wie wordt er nou niet blij van geld besparen? DroidApp is in de sim-only prijzen gedoken. Verschillende providers stunten met flinke aanbiedingen. Tijd om de beste sim-only aanbiedingen van september 2025 op een rijtje te zetten, waar je ook dit weekend al van kunt profiteren.

Goedkoop sim-only abonnement

Wil je besparen op je maandelijkse kosten, dan kan het lonen te kijken naar je telefoonkosten. Misschien is je huidige abonnement (al dan niet met toestel) al verlopen en is een sim-only abonnement wel interessant. Een paar maanden van tevoren kan je al overstappen naar een andere provider en gewoon je nummer meenemen.

Maar waar haal je nou de beste sim-only deal? DroidApp zet de beste op een rijtje.

Odido

Samen met KPN en Vodafone heeft Odido een eigen netwerk in Nederland (voorheen T-Mobile). Tijdens de Prijzenslag aanbiedingen, krijg je flink wat korting. Heb je thuis ook nog Odido, dan profiteer je van nog meer voordeel. Denk aan het Unlimited abonnement dat 19,95 euro per maand kost bij een 2-jarig abonnement. Je krijgt dan 20 Mbit/s snelheid, voor 25 euro krijg je meer snelheid. Ben je geen klant met thuisdiensten, dan betaal je een paar euro per maand meer.

Bekijk de details op de website van Odido

Simyo

Meermaals is Simyo beoordeeld als beste provider door de Consumentenbond. De provider stunt met een mooie aanbieding van 400 minuten of sms’jes per maand, met 20GB internet voor 9,00 euro per maand. Wil je liever een jaarabonnement, dan betaal je een euro per maand meer. De aansluitkosten zijn gratis. Simyo maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN.

Alle details vind je op de website van Simyo

Youfone

Zowel Youfone als Simpel geven je bij een 2-jarig abonnement, de eerste twaalf maanden 50 procent korting per maand. Dat loopt leuk op. Bij Youfone heb je nu bijvoorbeeld de 30GB bundel met 200 minuten of sms’jes voor 5 euro per maand. Daarna betaal je een tientje. Heb je genoeg aan 10GB, dan ben je voor 3,75 euro per maand al klaar. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk.

Alle details en kopen kan via Youfone

Simpel

Zoals gezegd geeft ook Simpel de eerste twaalf maanden met 50 procent korting. Uiteraard heb je toegang tot 5G en heb je bijvoorbeeld de bundel met 18GB internet voor 4,50 euro per maand. Daar zitten ook nog 250 minuten en 500 SMS’jes bij. Stook je er flink wat data doorheen, dan kun je ook voor de 60GB bundel kiezen voor 7,00 euro. Bij Simpel gebruik je het netwerk van Odido.

Zie alle details op de website van Simpel

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe betaal je, voor welk abonnement je ook kiest, 4,50 euro per maand voor de eerste 12 maanden. Alles gaat uit één bundel; één minuut staat gelijk aan een SMS of een MB. De bundel met 15.000 MB/min/sms kost je 10 euro per maand. Voor twee euro per maand kun je ook kiezen voor onbeperkt bellen en sms’en.

Alle details vind je online bij Hollandsnieuwe

Ben

Ben heeft voordeel op sim-only en wel op de 15GB bundel. Gecombineerd met onbeperkt bellen en sms’en betaal je 11,00 euro per maand. Wanneer je het abonnement combineert met Odido krijg je nog extra korting. Daarbij kun je het leuk combineren met een Hebbes-aanbieding. Deze Galaxy A56 aanbieding met 30GB en 200 min/sms voor 20,00 euro per maand.

Check de details bij Ben

Andere providers

