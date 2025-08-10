De vergeten telefoon: Nokia 5700 XpressMusic

In deze nieuwe editie van onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten telefoon’ bespreken we een Nokia-telefoon uit de XpressMusic-serie. In 2007 brachten de Finnen de Nokia 5700 XpressMusic uit. We praten je helemaal bij over dit toestel.

Nokia 5700 XpressMusic

Met de XpressMusic-serie bracht Nokia interessante telefoons uit voor de echte muziekliefhebber. We hebben in het verleden al meerdere toestellen uit deze serie behandeld. Denk aan de Nokia 5130 XpressMusic en natuurlijk de high-end Nokia 5800 XpressMusic. Deze keer lichten we de Nokia 5700 XpressMusic uit. Het toestel verscheen in het voorjaar van 2007 en viel op door het zogenaamde ‘draaibare’ ontwerp. En dat ontwerp kennen we van een eerder toestel; de Nokia 3250 die twee jaar eerder op de markt werd gebracht.

Het was echter niet zomaar een ontwerp; het gedeelte onder het scherm kon je draaien. Zo had je fysieke toetsen voor de muziekspeler, maar kon je met een draaibeweging de toetsen voor je krijgen. Het was ook mogelijk om hem half te draaien, waarmee de telefoon bleef staan en je bijvoorbeeld er een filmpje op kon kijken. Extra opvallend: de camera van de telefoon zat ook in dit gedeelte, en zat dus aan de zijkant van de Nokia 5700 XpressMusic. Draai je het onderste gedeelte voor 90 graden, dan wordt de camera automatisch gestart.

Nokia voorzag de 5700 XpressMusic van een 2,2 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. De telefoon bood ondersteuning voor GPRS en UMTS en had Bluetooth en een infraroodpoort. Muziek luisteren kon natuurlijk met de muziek die je via Nokia PC Suite op het interne geheugen had gezet, of via de FM-radio.

Voor het maken van foto’s kun je de 2 megapixel camera gebruiken. Nokia voorzag het toestel van Symbian met S60. Naast de paar tientallen MB’s aan opslagruimte, kon het geheugen uitgebreid worden met een geheugenkaart. De prijs kwam uit tussen de 350 en 400 euro.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nokia 5700 XpressMusic samengevat in 3 punten: