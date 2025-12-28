In de eerdere jaren heeft Nokia de nodige uitgesproken telefoons uitgebracht. Eén daarvan is de Nokia 7260. Die telefoon kenmerkte zich door een uniek ontwerp met een toetsenbord-ontwerp in de letter ‘S’. We praten je vandaag bij in one rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 7260

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ bespreken we vandaag een vergeten Nokia-telefoon: de Nokia 7260. Bij dit toestel draaide het vooral om fashion en lifestyle, precies zoals de andere modellen in de 7xxx-serie van Nokia. Dit zagen we bijvoorbeeld ook terug in de vorm van de Nokia 7280, die ook wel gezien werd als de lipstick-phone. De Nokia 7260 had het zogenaamde N-Gage design en viel op door de nogal opvallende verschijning.

Nokia voorzag de Nokia 7260 van een 1,6 inch scherm met een resolutie van 128 x 128 pixels. Eronder zat de joystick om door de menu’s te scrollen. Ook de beltoets en de bekende andere toetsen zoals we die van Nokia’s gewend zijn, waren op deze telefoon terug te vinden. Voor het maken van foto’s bood de 7260 een 0,3 megapixel VGA-camera.

Qua functionaliteit bood het toestel niet heel veel spannends. Zo bood de Nokia geen Bluetooth, maar wel infrarood. Er was een FM-radio aanwezig, inclusief een aantal games met Backgammon en Glamour Pinball. Snake kwam niet op het toestel. Onder het klepje aan de achterkant was de Nokia 7260 voorzien van een 760 mAh accu, die je zelf nog kon verwisselen. Met de afmetingen van 105 x 45 x 18 millimeter, was het toestel vrij dik, maar daarin stond het toestel niet alleen rond die tijd. Het gewicht van de Nokia 7260 kwam uit op 92 gram.

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Nokia 7260 samengevat in 3 punten