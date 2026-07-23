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    Google krijgt boete van 890 miljoen euro: dit verandert er mogelijk in Zoeken en Play Store

    Stefan HageDoor Geen reacties3 minuten leestijd

    Google heeft van de Europese Commissie twee boetes gekregen die zorgen voor een totaalbedrag van 890 miljoen euro. De reden voor de boetes is omdat Google haar eigen diensten op verschillende manieren voortrekt. Binnen zestig dagen moeten wijzigingen doorgevoerd worden.

    Enorme boete voor Google

    Google heeft van de Europese Commissie een boete van in totaal 890 miljoen euro gekregen wegens overtredingen van de Digital Markets Act (DMA). Volgens de Europese toezichthouder gaf het bedrijf zijn eigen diensten een voorkeurspositie in Google Search en bood het appontwikkelaars te weinig vrijheid binnen de Google Play Store.

    De totale boete bestaat uit twee afzonderlijke bedragen. Google moet 460 miljoen euro betalen vanwege de manier waarop eigen diensten in de zoekresultaten worden weergegeven. Daarnaast volgt een boete van 430 miljoen euro omdat ontwikkelaars gebruikers onvoldoende kunnen wijzen op alternatieve appwinkels of goedkopere betaalmogelijkheden buiten Google Play.

    De Europese Commissie stelt dat Google in Search zijn eigen diensten opvallender presenteert dan vergelijkbare diensten van andere bedrijven. Dat geldt onder meer voor zoekopdrachten rondom producten, hotels, vluchten, vervoer en sportnieuws.

    Volgens de DMA mogen grote technologiebedrijven, die door de EU zijn aangemerkt als zogenoemde poortwachters, hun eigen diensten geen voorkeursbehandeling geven. De bedoeling van deze wet is om concurrenten een eerlijkere kans te geven en te voorkomen dat grote platforms hun dominante positie misbruiken.

    Google Play Store charts

    Ook kritiek op de Google Play Store

    De tweede overtreding draait om de Play Store. Ontwikkelaars moeten volgens de DMA gebruikers kunnen informeren over alternatieve manieren om apps of abonnementen af te sluiten, bijvoorbeeld via een eigen website of een andere appwinkel. De Europese Commissie vindt dat Google dit nog altijd te veel beperkt. Daardoor krijgen gebruikers volgens de toezichthouder minder inzicht in mogelijke goedkopere alternatieven buiten de Play Store.

    Google krijgt zestig dagen

    Naast de financiële sanctie moet Google zijn diensten aanpassen. Het bedrijf krijgt daarvoor zestig dagen de tijd. Gebeurt dat niet, dan kan de Europese Commissie aanvullende boetes opleggen. Google heeft inmiddels al voorstellen gedaan om Search en de Play Store beter aan de DMA te laten voldoen. De Commissie noemt die plannen een stap in de goede richting, maar vindt dat ze nog niet ver genoeg gaan.

    Het techbedrijf is het niet eens met de beslissing. Volgens Google kunnen de regels juist leiden tot een minder goede gebruikerservaring en zouden Europese bedrijven en consumenten daarvan de nadelen ondervinden. Het bedrijf bestudeert de uitspraak nog en beslist later of het in beroep gaat. Google geeft de volgende reactie op de boete:

    “This implementation of the DMA continues to break everyday products. To comply, we are having to strip away real-time Search features Europeans love – like instant pricing and direct availability for hotels, flights, and restaurants – and dismantle safety protections on Google Play. This isn’t fair competition; it’s product degradation driven by a small group of self-serving complainants, with European businesses and consumers taking the hit. Regulation should improve products, not make them worse.” – Kent Walker, President of Global Affairs, Google & Alphabet

    Niet de eerste boete

    De Digital Markets Act geldt sinds maart 2024 en is bedoeld om de macht van grote technologiebedrijven te beperken. Eerder kregen ook Apple en Meta al boetes opgelegd vanwege overtredingen van deze wet.

    Voor Google is het bovendien niet de eerste grote Europese sanctie. Eerder deze maand verloor het bedrijf ook een beroep tegen een eerdere boete van 4,1 miljard euro, die werd opgelegd vanwege concurrentiebeperkende praktijken rond Android.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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