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    Facebook en Instagram kampen met storing (22 juli 2026)

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:1 reactie1 minuut leestijd

    Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram lijkt te kampen met een storing. Nadat drie dagen geleden al problemen waren met het sociale netwerk, is dat vandaag opnieuw het geval. De storing ontstond woensdagmiddag.

    Storing bij Facebook en Instagram

    Probeer je de statusupdates van je vrienden te raadplegen op Facebook, of nieuwe verhalen te bekijken op Instagram, dan kan het zomaar zijn dat dit niet werkt. De sociale netwerken van Meta kampen met een storing die wereldwijd gebruikers treft. De storing lijkt bij de ene gebruiker meer invloed te hebben dan bij de andere gebruiker. Zo is de dienst niet bereikbaar via de website, maar doet de app het nog (gedeeltelijk) wel. Ditzelfde geldt voor Instagram, al blijven ook daar vaak pagina’s leeg.

    Instagram storing

    De storing begon woensdagmiddag 22 juli rond 13:30 uur. De oorzaak van de storing is niet bekend. Onbekend is ook hoelang de storing nog aanhoudt. Doorgaans laat Facebook hierover niks los. Mocht er nieuws hierover zijn, dan zullen we dit artikel bijwerken.

    Update: Als het goed is, is de storing bij Instagram en Facebook verholpen. De oorzaak is niet bekend gemaakt.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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