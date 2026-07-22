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    woensdag 22 juli
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    Galaxy Unpacked livestream: volg hier de aankondiging van Samsung

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Samsung heeft vandaag een grote presentatie gepland staan. Het is de nieuwe editie van Galaxy Unpacked. We maken kennis met nieuwe foldable-smartphones en nieuwe smartwatches. Als je niks wilt missen, kun je hier de livestream volgen.

    Galaxy Unpacked livestream

    Vanmiddag is het zover: Samsung presenteert de producten die al lange tijd rondgaan in het nieuws. Tijdens Galaxy Unpacked vandaag worden de Galaxy Z Fold 8 met nieuw ontwerp, Fold 8 Ultra, Flip 8 aangekondigd. Daarnaast zien we twee nieuwe smartwatches waarover we eveneens al veel gehoord hebben. Dit zijn de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. In de gelinkte artikelen vind je alle informatie; want er is immers al een hele hoop uitgelekt.

    Om 15:00 uur Nederlandse tijd start de presentatie vanuit Londen. Als je niets wilt missen, kun je hieronder de livestream live volgen. Uiteraard houden we je op DroidApp uitgebreid op de hoogte van de nieuwe dingen die Samsung laat zien.

    Samsung Galaxy S26 productafbeelding
    Samsung Galaxy S26
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 625,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S26 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1069,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S26+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S26+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 749,00 euro
    Alle informatie

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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