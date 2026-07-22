Galaxy Unpacked livestream: volg hier de aankondiging van Samsung

Samsung heeft vandaag een grote presentatie gepland staan. Het is de nieuwe editie van Galaxy Unpacked. We maken kennis met nieuwe foldable-smartphones en nieuwe smartwatches. Als je niks wilt missen, kun je hier de livestream volgen.

Galaxy Unpacked livestream

Vanmiddag is het zover: Samsung presenteert de producten die al lange tijd rondgaan in het nieuws. Tijdens Galaxy Unpacked vandaag worden de Galaxy Z Fold 8 met nieuw ontwerp, Fold 8 Ultra, Flip 8 aangekondigd. Daarnaast zien we twee nieuwe smartwatches waarover we eveneens al veel gehoord hebben. Dit zijn de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. In de gelinkte artikelen vind je alle informatie; want er is immers al een hele hoop uitgelekt.

Om 15:00 uur Nederlandse tijd start de presentatie vanuit Londen. Als je niets wilt missen, kun je hieronder de livestream live volgen. Uiteraard houden we je op DroidApp uitgebreid op de hoogte van de nieuwe dingen die Samsung laat zien.

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