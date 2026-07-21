Android 17 QPR2 Beta 1 verschenen: maar niet voor Pixel 6-serie

Google heeft een nieuwe Android 17-update vrijgegeven in het testprogramma. Het is de Android 17 QPR2 Beta 1 update, waarmee aangegeven wordt dat er een nieuwe fase ingeslagen wordt. Slechter nieuws is er voor de Pixel 6-gebruikers.

Android 17 QPR2 Beta 1

Google is begonnen met de uitrol van Android 17 QPR2 Beta 1 voor Pixel-smartphones. Met deze eerste testversie van de kwartaalupdate richt het bedrijf zich vooral op het oplossen van bugs en het verbeteren van de stabiliteit. Tegelijkertijd bevestigt Google dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro geen deel meer uitmaken van deze nieuwe bèta.

Android 17 QPR2 is de kwartaalupdate die later dit jaar, in december 2026, verschijnt. Voor ontwikkelaars bevat de release een kleine SDK-update, maar voor gebruikers draait het vooral om diverse bugfixes.

Zo pakt Google onder meer problemen aan waarbij Bluetooth-apparaten na een verbroken verbinding niet opnieuw gekoppeld konden worden, mediaspelers kort op het vergrendelscherm verschenen terwijl meldingen waren uitgeschakeld en Pixel-toestellen soms onverwacht opnieuw opstartten bij het openen van Gemini.

Daarnaast zijn verschillende kleinere fouten opgelost. Denk aan meldingen die willekeurig verdwenen uit het notificatiepaneel, problemen met sleepbewegingen met meerdere vingers, foutieve gegevens voor toegankelijkheidsfuncties en vervagingseffecten die na een herstart niet meer werkten.

Niet voor Pixel 6

De bèta is beschikbaar voor een groot aantal Pixel-apparaten, waaronder de Pixel 6a, Pixel 7-serie, Pixel 8-serie, Pixel 9-serie, Pixel 10-serie, Pixel Fold, Pixel Tablet en de Pixel 10a. Opvallend is dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro ontbreken.

Google bevestigt namelijk dat deze twee toestellen het einde van hun levenscyclus bereiken. Daardoor ontvangen ze Android 17 QPR2 Beta 1 niet meer. De huidige Android 17 QPR1-bètaserie is de laatste testversie voor deze smartphones.

Dat betekent niet dat de ondersteuning direct stopt. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro krijgen naar verwachting nog enkele reguliere updates, waaronder de beveiligingsupdate van augustus, de Pixel Drop met Android 17 QPR1 in september en de beveiligingspatch van oktober. Daarna eindigt de officiële softwareondersteuning voor beide toestellen. De Pixel 6a blijft daarentegen nog ondersteund tot juli 2027.

Uitrol update

Ben je ingeschreven voor het Android Beta Program, dan ontvang je QPR2 Beta 1 automatisch als OTA-update. Google waarschuwt wel dat je deze bèta niet moet installeren als je liever over een paar weken de stabiele versie van Android 17 QPR1 wilt ontvangen. Stap je na installatie van de bèta uit het programma, dan wordt je toestel teruggezet naar een oudere versie van Android, waarbij alle gegevens worden gewist.