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    Samsung Galaxy Watch Ultra 2 in uitgebreide fotoreeks: krijgt robuust design

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Morgen is de aankondiging van Samsung, waar we verschillende nieuwe producten krijgen te zien. De fabrikant komt onder andere met de Galaxy Watch Ultra 2. Die nieuwe smartwatch is nu volledig uitgelekt en krijgen we nog eens goed te zien.

    Galaxy Watch Ultra 2 opnieuw uitgelekt

    Nog een dag voordat Samsung zijn nieuwe producten officieel presenteert, zijn opnieuw marketingafbeeldingen van de Galaxy Watch Ultra 2 uitgelekt. De beelden geven een uitgebreide indruk van het ontwerp en lijken enkele eerder genoemde specificaties te bevestigen. De beelden zijn gedeeld door Evan Blass.

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2

    Samsung organiseert op 22 juli een nieuw Galaxy Unpacked-evenement. Daar worden naar verwachting de Galaxy Z Fold 8-serie, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2 aangekondigd. In aanloop naar dat evenement zijn al veel details naar buiten gekomen, en nu is ook de smartwatch opnieuw uitgebreid in beeld verschenen. Gisteren schreven we al over het grote Galaxy Watch 9 lek, waarbij we veel over het horloge te weten kwamen.

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2

    De gelekte marketingafbeeldingen tonen de Galaxy Watch Ultra 2 vanuit verschillende hoeken. Opvallend zijn de close-ups van de vernieuwde actieknop, de horlogebandjes en de behuizing. Hoewel het ontwerp grotendeels herkenbaar blijft, zijn er subtiele aanpassingen die de smartwatch een nog robuustere uitstraling geven. Ook is een nieuwe bosgroene kleurvariant te zien.

    Naast het uiterlijk komen ook enkele specificaties opnieuw voorbij. Zo zou de Galaxy Watch Ultra 2 beschikken over een batterij van 800 mAh, een duidelijke stap omhoog ten opzichte van de 590 mAh van het huidige model. Hoe lang de smartwatch uiteindelijk op één acculading meegaat, is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van de nieuwe Snapdragon Wear Elite-chip, die volgens eerdere geruchten voor betere prestaties zorgt.

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2

    Verder noemen de marketingbeelden een maximale schermhelderheid van 5000 nits en een IP69K-certificering voor water- en stofbestendigheid. Daarmee zou de Galaxy Watch Ultra 2 beter bestand zijn tegen zware omstandigheden en ook in fel zonlicht goed afleesbaar blijven.

    Als de geruchten kloppen, hoef je daar niet lang meer op te wachten. Samsung zal de Galaxy Watch Ultra 2 naar verwachting op 22 juli officieel onthullen, samen met zijn nieuwe generatie opvouwbare smartphones en de Galaxy Watch 9.

    Via 9to5Google

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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