Samsung Galaxy Tab S12 Ultra duikt op in nieuwe set renders

De specificaties en beelden van de nieuwe Samsung Galaxy Tab S12 Ultra liggen op straat. Met dank aan OnLeaks krijgen we te zien hoe de nieuwe tablet eruit zal komen te zien, en zien we ook welke specificaties de tablet meekrijgt.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra in renders

Hoewel de aandacht momenteel vooral uitgaat naar de aankomende Galaxy Unpacked-presentatie, blijven ook andere nieuwe Samsung-producten opduiken in geruchten. Dit keer is de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra te zien in gelekte renders, die ook enkele belangrijke specificaties bevestigen.

De nieuwe afbeeldingen zijn gebaseerd op CAD-bestanden en zijn samengesteld door OnLeaks. Volgens deze informatie blijft het ontwerp van de tablet grotendeels gelijk aan dat van de Galaxy Tab S11 Ultra. Ook de afmetingen zouden vrijwel ongewijzigd zijn: 326,34 x 208,46 x 5,12 mm.

Opvallend is dat de renders nog steeds de halfronde inkeping aan de voorkant laten zien voor de selfiecamera. Dat is opmerkelijk, omdat eerdere geruchten juist spraken over een overstap naar een camera in een klein rond cameragaatje (de zogenaamde punch-hole). Op basis van deze nieuwste beelden lijkt Samsung toch vast te houden aan het huidige ontwerp, al blijft het afwachten welke uitvoering uiteindelijk op de markt verschijnt.

Naast het ontwerp bevestigt het nieuwe lek ook een belangrijke wijziging onder de motorkap. De Galaxy Tab S12 Ultra zou worden uitgerust met de MediaTek Dimensity 9500 processor, als opvolger van de chipset in het huidige model. De batterijcapaciteit lijkt daarentegen niet te veranderen. Volgens de informatie krijgt de Galaxy Tab S12 Ultra opnieuw een 11.600 mAh-batterij, net als zijn voorganger.

Er zijn nog genoeg vragen onbeantwoord, zoals de camera’s, opslagvarianten en eventuele nieuwe softwarefuncties. Daar is nog even tijd voor, want de introductie van de Galaxy Tab S12 Ultra wordt pas in september verwacht. Tot die tijd zullen waarschijnlijk meer details over Samsungs nieuwe topmodel naar buiten komen.