Samsung komt met premium Galaxy Tab S11-tablets

Samsung heeft twee nieuwe tablets aangekondigd tijdens het Galaxy Event vandaag. Het zijn de Samsung Galaxy Tab S11 en Galaxy Tab S11 Ultra. Beide modellen moeten een nieuwe premium ervaring bieden, en komen direct met Android 16 op de markt.

Galaxy Tab S11-serie is officieel

De Samsung Galaxy S25 FE werd vandaag al aangekondigd, maar ook twee nieuwe tablets zien we nu van Samsung. Het doek gaat van de Samsung Galaxy Tab S11 en de Tab S11 Ultra. De twee modellen moeten een premium ervaring bieden, worden direct geleverd met Android 16 met One UI 8 en een S-Pen wordt meegeleverd. Je kunt bij de keuze van de twee tablets kiezen uit een WiFi- of een 5G-versie.

Samsung wil met de nieuwe Tab S11-modellen een nieuwe stap zetten in de combinatie van draagbaarheid en productiviteit. Daarbij moet ook Galaxy AI helpen, want de nodige kunstmatige intelligentie is aanwezig op de twee modellen. Met Gemini Live kun je een gesprek voeren met AI over wat je op het scherm ziet, en de Drawing Assit kan ruwe schetsen omzetten in duidelijke beelden. Writing Assist moet helpen om de toon van een gesprek te veranderen. Verder kun je Samsung DeX gebruiken. De Extended Mode kan een dual-screen opstelling opzetten met een externe monitor.

De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra is de dunste tablet met een dikte van 5,1 millimeter. Het AMOLED-scherm moet een helderheid tot 1600 nits bereiken, wat fijn is bij het buiten werken. De fabrikant belooft de nodige verbeteringen wat betreft snelheid en prestaties en de nieuwe S-Pen moet ergonomischer aanvoelen en betere controle bieden.

De fabrikant kwam onlangs al met de introductie van de nieuwe Galaxy Tab S10 Lite en de Galaxy Buds 3 FE.

Specificaties

We hebben de specificaties van de twee modellen hieronder voor je neergezet. De linker tablet is de Ultra, rechts de Galaxy Tab S11. Samsung brengt de Tab S11 uit voor een bedrag vanaf 899 euro, terwijl de Galaxy Tab S11 Ultra voor 1339 euro de winkel verlaat. De tablets komen uit in het grijs en zilver. Je kunt de nieuwe tablets kopen bij Samsung.