    donderdag 28 augustus
    Nieuws

    Samsung met nieuwe aankondigingen tijdens Galaxy Event op 4 september

    Stefan Hage

    Samsung laat je een nieuwe datum omcirkelen in je agenda. De fabrikant zal op 4 september een nieuwe aankondiging houden, met daarbij de introductie van nieuwe producten. Er komt een nieuwe smartphone, maar ook nieuwe tablets.

    Samsung aankondiging op 4 september

    Met smart aan het wachten op de nieuwe producten van Samsung? De fabrikant is de afgelopen tijd al met de nodige nieuwe smartphones en tablets in het nieuws gekomen, maar nu is er een datum waarop de nieuwe dingen gepresenteerd worden. De fabrikant zal op 4 september een nieuwe editie houden van Galaxy Unpacked, al spreekt Samsung deze keer over het Galaxy Event. De aankondiging vindt plaats op de IFA in Berlijn.

    Tijdens het Galaxy Event zal Samsung naar eigen zeggen “een nieuw lid van de Galaxy S25-familie introduceren”. Geruchten lieten de afgelopen tijd de Galaxy S25 FE zien. Die smartphone zal op 4 september dan ook zijn debuut maken. In de teaser-video zien we de bekende cameramodule die we ook op dat toestel terug zullen gaan zien. Daarnaast worden ook “Premium AI-tablets” aangekondigd, wat naar alle waarschijnlijkheid verwijst naar de nieuwe Galaxy Tab S11-modellen. Dit zijn de Tab S11 en Tab S11 Ultra. Deze week werd de Tab S10 Lite al aangekondigd.

    Samsung komt overigens met nog meer goed nieuws in september voor de Samsung-liefhebber. De fabrikant kwam afgelopen week in het nieuws met updateplannen. De Samsung Galaxy S25-serie zal in september bijgewerkt worden met de update naar Android 16 met One UI 8.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

