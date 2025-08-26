Samsung Galaxy A07 met 6 jaar updates gepresenteerd

In de eerste landen is de nieuwe Samsung Galaxy A07 aangekondigd. De instapper-smartphone krijgt een riant updatebeleid mee, want je krijgt namelijk zes jaar lang Android-updates. Samsung heeft nog meer in petto met deze nieuwe Galaxy A07.

Samsung Galaxy A07 is officieel

Een opvolger voor de Samsung Galaxy A06 is aangekondigd door Samsung. Het lijkt erop dat dit als eerst het geval is voor Indonesië en Oekraïne. We verwachten het toestel binnenkort ook in andere Europese landen. De smartphone kenmerkt zich weer door een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Samsung belooft een riant updatebeleid voor de smartphone. Hoewel het een budgettoestel is, krijgt het toestel zes jaar updates. Dit omvat niet alleen beveiligingsupdates, maar ook zes Android OS-updates. Vanuit de doos draait het toestel op Android 15 met One UI 7.

De Samsung Galaxy A07 krijgt de MediaTek Helio G99 chipset. Er zijn configuraties die variëren tussen de 4GB en 8GB RAM met 64 tot 256GB opslagruimte. De smartphone biedt de IP54-certificering en krijgt een 6,7 inch LCD-scherm. Dit paneel levert een verversingssnelheid van 90Hz en een HD+-resolutie. Aan de voorkant is een 8 megapixel front-camera met achterop een 50MP hoofdcamera met 2MP dieptesensor. Er is ruimte voor een geheugenkaart en er is een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Naast Bluetooth 5.3 biedt het toestel ook WiFi 5GHz. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh met 25W laden. De afmetingen van de Samsung Galaxy A07 komen uit op 167,4 x 77,4 x 7,6 millimeter. Het gewicht is 184 gram.

Voor nu is de smartphone (nog) niet voor Nederland en België aangekondigd, evenmin voor de meeste andere Europese landen. In Oekraïne begint de prijs bij omgerekend zo’n 100 euro. De Galaxy A06 kwam naar ons land voor een bedrag rond de 150-170 euro. We verwachten zo’n prijs ook voor de A07.