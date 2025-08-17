De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Europa (i5550)

Samsung heeft in 2010 de nodige smartphones uitgebracht. Eén daarvan is de Samsung Galaxy i5550 Europa, afgekort de Galaxy Europa. De telefoon die met de nodige namen uitgebracht werd, bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Europa

Niet directe herinneringen als je de naam ‘Samsung Galaxy Europa’ ziet staan? Je bent vast niet de enige. De fabrikant bracht in 2010 een toestel uit met het modelnummer i5550. Dat toestel werd uitgebracht met de namen Galaxy Europa/Europe. Toch werd het toestel in sommige andere landen anders genoemd. De namen Galaxy 5, Galaxy 550, Samsung Corby Smartphone en Samsung Corby Android werden ook gebruikt. De telefoon kreeg zijn debuut in juni 2010. Het was één van de vele Android-toestellen die Samsung heeft uitgebracht in de Galaxy-reeks.

Het toestel had een 2,8 inch TFT-scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. De fabrikant voorzag het toestel van een single-core processor met een rekenkracht van ongeveer 600 MHz. Er was 170MB opslagruimte en dit kon je uitbreiden met een geheugenkaart. Samsung bood de telefoon aan met Android 2.1 Eclair, waarbij later nog een update verscheen naar Android 2.2 Froyo. De TouchWiz 3.0 interface was ook op de telefoon te vinden. Het toetsenbord bood Swype, een functie die je wel of niet lag. Foto’s maken kon met de 2,0 megapixel camera. Een front-camera moest gemist worden.

Aan boord was een 1200 mAh batterij, welke verwisselbaar was. Iets wat destijds vrij normaal was, maar wat je inmiddels nauwelijks meer ziet. Wist je trouwens dat je de hotspot-functie pas sinds de update naar Android 2.2 kunt gebruiken? Daarvoor was deze functie niet ingebouwd in Android. WiFi en Bluetooth waren uiteraard standaard aanwezig.

Mindere kanten had het toestel ook. Zo ontbrak het, net als destijds bij veel toestellen, aan multitouch-ondersteuning. Hierdoor ging het zoomen op het scherm niet met twee vingers en een knijpbeweging. Ook de camera werd niet heel erg geroemd.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Samsung Galaxy Europa samengevat in 3 punten: