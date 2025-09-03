‘Samsung kondigt dubbel vouwbare smartphone aan op 29 september’

Aan het eind van deze maand, zouden we een nieuwe smartphone gaan zien van Samsung. De fabrikant komt dan met een nieuw type vouwbare smartphone. De foldable krijgt een dubbel vouwbaar scherm, zo blijkt uit nieuwe berichten.

Nieuwe foldable van Samsung

Een nieuwe vouwbare smartphone van Samsung is onderweg, zo schrijft de doorgaan goed geïnformeerde lekker Ice Universe. Het zou gaan om een foldable met een dubbel vouwbaar scherm. En dat is duidelijk anders dan de vouwbare smartphones die we nu al kennen van het bedrijf. Het merk kwam onlangs al met de Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE en Fold 7. De eerste hebben we onlangs besproken in de review van de Galaxy Z Flip 7.

Samsung gaf eerder al aan dat het bedrijf een dubbel vouwbare smartphone zou willen uitbrengen. Tijdens het Mobile World Congress in 2023 zagen we al de techniek van Samsung Display. Daar hebben we onderstaande video van gemaakt. Samsung is ook niet de enige met een dubbel vouwbaar scherm. Vorig jaar bracht Huawei de Mate XT uit met al een dergelijk scherm. In 2024 verscheen al het nieuws dat er in 2025 een tri-fold smartphone uitgebracht zal worden.

Volgens het Koreaanse ETNews wil Samsung 50.000 exemplaren van het nieuwe toestel produceren. Dat is relatief weinig, maar of de productiecapaciteit het niet aan kan, of dat er weinig animo verwacht wordt is niet bekend. Door de kleine oplage is het nog maar de vraag of de smartphone breed uitgebracht wordt. Het kan goed zijn dat de smartphone alleen in geselecteerde markten verschijnt. Een naam voor het toestel is nog niet bekend.

Morgen heeft Samsung ook een aankondiging gepland staan. Afgaande op de geruchten zien we hier de Galaxy S25 FE en nieuwe Tab S11-tablets. Mogelijk laat Samsung, als het gerucht klopt, al een teaser zien, maar informatie daarover ontbreekt.