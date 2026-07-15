Google Pixel Watch 5 verschijnt in officiële persfoto’s

Nadat we eerder al een hoop kregen te zien van de Pixel 11-serie, is het nu tijd voor de Pixel Watch 5. De nieuwe smartwatch van Google zal aangekondigd worden tijdens het ‘Made by Google’ event, dat waarschijnlijk volgende maand wordt gepresenteerd.

Pixel Watch 5 in persfoto’s

Afgelopen dinsdag schreven we over de vele persfoto’s van de Pixel 11-serie, en vandaag is het tijd voor een ander groot lek. De nieuwe smartwatch waar Google aan werkt is opgedoken in het geruchtencircuit. Het is de nieuwe Google Pixel Watch 5. Deze wordt volgende maand aangekondigd, waarbij in de wandelgangen de datum 12 augustus rondgaat. Dankzij de verschenen persafbeeldingen krijgen we te zien hoe het horloge eruit ziet, wat de kleuren worden en in welke uitvoeringen het horloge verschijnt.

De afbeeldingen, gedeeld door The Tide Chart in samenwerking met OnLeaks, tonen de Pixel Watch 5 in zowel een 41 mm- als 45 mm-uitvoering. Daarnaast zou de smartwatch opnieuw verkrijgbaar zijn als WiFi-model en als LTE-versie.

Wie had gehoopt op een compleet nieuw ontwerp, lijkt echter weinig veranderingen te hoeven verwachten. Volgens de gelekte renders blijft de Pixel Watch 5 grotendeels trouw aan het ontwerp van de Pixel Watch 4. Zo zijn de herkenbare afgeronde glazen behuizing, de oplaadconnectoren aan de zijkant en de eigen bevestiging voor de horlogebandjes opnieuw aanwezig.

Ook de kleuren lijken grotendeels bekend. De 41 mm-versie zou verschijnen in donker antraciet, naturel zilver, pyriet en warm goud. De grotere 45 mm-uitvoering krijgt volgens het lek drie kleuren: donker antraciet, naturel zilver en pyriet. De kleur warm goud blijft dus exclusief voor het kleinere model.

Naast het ontwerp worden ook enkele verwachte specificaties genoemd. Zo zou de Pixel Watch 5 worden geleverd met Wear OS 7 en beschikken over een iets grotere batterij dan zijn voorganger. Daarnaast wordt rekening gehouden met een hogere adviesprijs. Volgens de gelekte informatie zou de smartwatch ongeveer 50 dollar duurder worden dan de Pixel Watch 4.