Betrouwbare bron: ‘OnePlus kondigt deze week vertrek uit Europa aan’

Al lange tijd gaan we geruchten rond over dat OnePlus stopt in Europa. Ondanks dat de fabrikant zelf het bericht ontkende, bleven de berichten binnenkomen. Deze week zou de fabrikant het nieuws definitief bevestigen, zo meldt een betrouwbare bron.

OnePlus gaat Europa verlaten

Het lijkt erop dat OnePlus een grote koerswijziging voorbereidt. Volgens het betrouwbare Winfuture zou het merk deze week officieel aankondigen dat het stopt met de verkoop van nieuwe producten in Europa en de Verenigde Staten. Hoewel OnePlus en moederbedrijf Oppo de berichten nog niet hebben bevestigd, zou de aankondiging al op korte termijn volgen.

Als de informatie klopt, betekent dit dat er geen nieuwe OnePlus-smartphones, tablets of andere producten meer in Europa en de VS worden uitgebracht. Voor bestaande gebruikers verandert er voorlopig weinig. OnePlus zou hebben bevestigd dat reeds verkochte toestellen gewoon software-updates en ondersteuning blijven ontvangen zolang dat eerder is beloofd.

Verkoop

De resterende voorraad OnePlus-producten zal de komende weken en maanden nog worden verkocht. Nieuwe leveringen worden echter niet meer verwacht. Dat sluit aan bij de huidige situatie, waarbij de voorraden in de Europese webwinkels van OnePlus al flink zijn geslonken.

Volgens de berichten neemt Oppo de rol van OnePlus in Europa over. Na het verdwijnen van diverse verkoopbeperkingen in de afgelopen periode zou Oppo juist van plan zijn zijn aanwezigheid in meer Europese markten uit te breiden. Over die plannen zijn nog geen concrete details bekendgemaakt. Eerder dit jaar bracht Oppo wel weer een Ultra-toestel uit, de Find X9 Ultra. Die smartphone gooide hoge ogen in de Oppo Find X9 Ultra review op DroidApp.

Een officiële reden voor het verdwijnen van OnePlus uit de westerse markten is vooralsnog niet gegeven. Ook tijdens gesprekken met de pers achter gesloten deuren zouden vertegenwoordigers van Oppo en OnePlus geen uitleg hebben gegeven over de beslissing.

De geruchten over een vertrek uit Europa zijn overigens niet nieuw. Al sinds begin dit jaar wordt gespeculeerd over de toekomst van OnePlus. Destijds ontkende het bedrijf nog dat het zou verdwijnen, maar sindsdien bleven de geruchten aanhouden. Tegelijkertijd verschenen er geen nieuwe OnePlus-smartphones meer en vertrokken meerdere medewerkers bij de Europese afdelingen van het merk.

Opgericht in 2013

OnePlus werd in 2013 opgericht en wist een jaar later veel aandacht te trekken met de OnePlus One. Dat toestel bood krachtige specificaties voor een relatief lage prijs en draaide op CyanogenMod, destijds een populaire en sterk aanpasbare Android-versie. Daarmee groeide OnePlus uit tot een favoriet onder veel smartphonefans.

In de jaren daarna veranderde de positie van het merk geleidelijk. OnePlus werkte steeds nauwer samen met Oppo en de nieuwste toestellen waren technisch vaak sterk verwant aan Oppo-smartphones. Ook gingen er onlangs al geruchten dat OnePlus en realme wereldwijd overstappen op ColorOS als gezamenlijke softwareschil.

Voorlopig blijft het afwachten op een officiële bevestiging. Mocht het bericht kloppen, dan komt er na ruim tien jaar een einde aan de verkoop van nieuwe OnePlus-producten in Europa en de Verenigde Staten.