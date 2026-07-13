‘Samsung stopt na Galaxy Z Flip 8 met Flip-telefoons’

Het einde voor de Galaxy Z Flip-telefoons lijkt nabij. Een doorgaans goed geïnformeerde bron deelt het nieuws dat Samsung zou stoppen met deze lijn. Vouwbare smartphones in de vorm van een boekje zouden meer toekomst hebben. Naar verluidt is de Galaxy Z Flip 8 de laatste Flip-telefoon van het merk.

Einde nabij voor Galaxy Z Flip 8?

Samsung zou mogelijk van plan zijn om na de Samsung Galaxy Z Flip 8 te stoppen met de Galaxy Z Flip-serie. Dat claimt IceUniverse, een tipgever met een goede reputatie als het gaat om Samsung-geruchten. Officieel heeft Samsung hier nog niets over bevestigd, waardoor het voorlopig bij speculatie blijft.

De timing van het gerucht is opvallend. De markt voor compacte, opvouwbare smartphones lijkt de afgelopen jaren minder breed te zijn geworden. Waar merken als Oppo, Xiaomi, Vivo en Honor eerder ook flipmodellen aanboden, zijn die toestellen in Europa en de Verenigde Staten grotendeels verdwenen of nooit uitgebracht. Daardoor zijn Samsung en Motorola momenteel vrijwel de enige grote fabrikanten die nog clamshell-vouwtelefoons aanbieden.

Daarnaast spelen ook de stijgende kosten van smartphonecomponenten een rol. Vooral de prijzen van werkgeheugen zijn flink gestegen, waardoor fabrikanten hogere verkoopprijzen moeten rekenen. Zo werden de onlangs aangekondigde Motorola Razr 70 en Motorola Razr 70 Ultra duurder dan hun voorgangers. Volgens Motorola komt dat door de hogere kosten van onderdelen.

Of Samsung daadwerkelijk afscheid neemt van de Galaxy Z Flip-serie, is nog onduidelijk. Het is ook mogelijk dat de fabrikant de serie tijdelijk pauzeert in plaats van definitief te beëindigen. Voorlopig gaat het dus om een onbevestigd gerucht.

Meer duidelijkheid wordt mogelijk verwacht tijdens Galaxy Unpacked op 22 juli, waar Samsung naar verwachting de Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en Samsung Galaxy Z Flip 8 officieel presenteert. Dit samen met nieuwe smartwatches.