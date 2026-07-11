Locatie-app Swarm bijgewerkt met enorme update: dit is er nieuw

Jaren geleden was de app Foursquare niet weg te denken bij veel gebruikers. Ook al jaren geleden heeft het bedrijf de app hernoemd naar Swarm. Een nieuwe update voor Swarm is nu beschikbaar, en die brengt een compleet nieuw design naar de locatie-app.

Swarm in zwart-wit

Een grote update staat klaar voor locatie-app Swarm. De applicatie laat je net als vroeger bij Foursquare, inchecken waar je op dat moment bevindt. Dit kan de supermarkt of een restaurant zijn, maar ook tal van andere plaatsen, zoals een kruispunt of een bezienswaardigheid. Hoewel de app jaren geleden duidelijk populairder was, is de dienst nog altijd geliefd bij een groep gebruikers. Met de nieuwe update krijg je een hele andere ervaring voorgeschoteld, waarin je onder andere sneller kunt inchecken.

Waar bij de vorige versie van Swarm de oranje kleur centraal stond, is dat bij de nieuwe versie wel anders. Allereerst al met het app-icoon; die is voortaan zwart-wit. Die kleur zien we ook terug in de applicatie, wat soms afgewisseld wordt met paarse elementen. Heb je het eenmaal door, dan is het net wat overzichtelijker. In de nieuwe versie van Swarm kun je sneller je vrienden inchecken waarmee je samen bent. Onderin beeld heb je direct toegang tot de tijdlijn met de locatiebezoeken van jezelf. Ook vind je de Explore-modus die je laat ontdekken wat er in je buurt is, en natuurlijk is er ook de tijdlijn van de vrienden die je volgt.

Als gebruiker van Swarm zul je direct de grote wijzigingen opmerken in de app. Wil je die zelf ervaren, dan kun je de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.