Instagram komt met locatie delen en nieuwe Repost-functie

Nieuwe functies zijn aangekondigd voor Instagram. De foto-app wordt uitgebreid met een nieuwe Repost-functie. Daarbij kun je zien waar je vrienden uithangen met het delen van je locatie. Dit en meer nieuwe functies zijn vanaf nu in Instagram te vinden.

Je locatie delen in Instagram

Instagram blijft nieuwe functies toevoegen; en ook nu is dat het geval. De foto-app wordt uitgebreid met een functie die je locatie laat delen met volgers. Het is een functie die gebruikers al kunnen kennen van Snapchat. Je laatst actieve locatie kan gedeeld worden op een kaart. Tevens kun je op de kaart ‘coole plekken’ markeren en deze delen met anderen. Hierbij kun je er ook voor kiezen om je (live-) locatie niet te delen op specifieke locaties, of met specifieke mensen.

Standaard staat het delen van je locatie uitgeschakeld. Wanneer je locatie delen gebruikt, wordt de live locatie bijgewerkt als je de Instagram-app opent. Op dit moment is deze functie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en wordt ‘binnenkort’ wereldwijd uitgerold.

Repost

Een andere nieuwe functie die wel direct beschikbaar is, is Repost. Eigenlijk kan deze functie het beste vergeleken worden met de retweet-functie van Twitter/X. Je herkent deze functie aan de twee pijltjes, onder een foto van iemand. Een tik is genoeg om het bericht opnieuw te delen. Je volgers zien deze in hun overzicht. Tevens worden berichten die je gerepost hebt, in een apart tabblad op je profiel weergegeven. Bij foto’s zie je ook hoe vaak deze al gerepost is, en je kunt ervoor kiezen een gedachte bij te voegen middels een emoji. Deze gedachte typ je bij het gedeelde bericht.

Tot slot is er een nieuwe tabblad ‘Vrienden’ in Reels te vinden. Hiermee zie je de openbare content die je vrienden aanbevelen, of die je vrienden leuk vinden.

