Instagram laat je nu maximaal 20 foto’s per keer plaatsen

Een stille wijziging is doorgevoerd bij Instagram. Waar je tot voorheen de mogelijkheid had om maximaal 10 foto’s te uploaden, is dat nu opgerekt naar 20 foto’s.

Meer foto’s via Instagram

Gebruikers van fotodienst Instagram kunnen vanaf nu meer foto’s via één post uploaden. Tot dusver gold hiervoor een limiet van tien foto’s. Wilde je meer foto’s plaatsen als één bericht, dan moest je schrappen. Bij de eerste gebruikers is hierin nu een wijziging doorgevoerd. Zij krijgen de mogelijkheid om meer foto’s te uploaden.

Wanneer tien foto’s te weinig voor je was, kun je nu het limiet van 20 foto’s gebruiken, een verdubbeling dus. De wijziging is nog niet voor iedereen actief. Het is een server-side update, waardoor het even kan duren totdat iedere gebruiker de wijziging terugziet in de Instagram-app. Hoewel je zelf misschien niet nu al 20 foto’s kunt uploaden, kun je wel al de posts met 20 foto’s terugzien.

