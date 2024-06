Instagram test advertenties die je niet kunt overslaan

Slecht nieuws voor de fanatieke gebruikers van Instagram. De foto-app test een nieuwe manier van advertenties. De reclame die je ziet, kun je hierbij niet overslaan.

Verplicht reclame kijken op Instagram

Instagram laat je nu nog zonder problemen reclame overslaan. Je kunt er namelijk doorheen scrollen, en dus kun je snel weer door naar de content van degenen die je volgt. Nu wordt door Instagram echter een wijziging hierin getest. Gebruikers kunnen daarbij niet langer meer de reclame overslaan.

Bij verschillende gebruikers is de wijziging ontdekt. Hierbij kan de reclame zowel in de tijdlijn als in de Stories niet geskipt worden. Een timer telt af van 6 naar 0 seconden, en pas daarna kan er verder gescrold worden. Wanneer de test geslaagd is, zal deze breder uitgerold worden, zo blijkt uit een bevestiging van moederbedrijf Meta.

Het is onbekend onder hoeveel mensen deze test uitgevoerd wordt.

