Betalen voor Facebook en Instagram zonder reclame: dit zijn de plannen

Meta, het moederbedrijf van zowel Facebook als Instagram, komt in navolging van Twitter met abonnementen. Wil je geen reclame meer zien op Facebook of Instagram, dan kun je kiezen om een abonnement af te sluiten.

Abonnement op Facebook en Instagram

De twee sociale netwerken van Meta, Facebook en Instagram, krijgen de mogelijkheid om de diensten advertentievrij te gebruiken. Om dit mogelijk te maken lanceert moederbedrijf Meta een abonnementsvorm die de reclame weghaalt uit de diensten. De mogelijkheid tot het afsluiten van een abonnement komt ook naar de Europese Unie en Zwitserland, en moet volgens Meta voldoen aan de AVG-regels.

De kosten voor het abonnement komen te liggen op 10 of 13 euro per maand. Het bedrag is afhankelijk van waar je kiest om het abonnement af te sluiten. Doe je dit via de browser, dan komt het op een tientje per maand, doe je het via de app, dan kost het 13,00 euro per maand. Dit heeft ermee te maken dat Google en Apple commissie vragen en die berekent Meta door aan de klant.

Wanneer je voor een abonnement kiest, is zowel je Instagram- als je Facebook-account advertentievrij. Meta laat wel weten dat vanaf 1 maart 2024 een extra vergoeding gevraagd wordt van 6,00 euro voor internet en 8,00 euro voor Android/iOS voor elk extra account dat aangemeld staat in het Accountcentrum.

Klanten dienen 18 jaar of ouder te zijn om de advertentievrije weergave te gebruiken. Gebruikers die geen abonnement afsluiten, kunnen de diensten gewoon gebruiken, maar blijven wel reclame zien.