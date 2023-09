Facebook komt met nieuw logo en app-icoon

Het design van Facebook gaat op de schop. In ieder geval het logo wordt veranderd, net als het ontwerp van verschillende items op Facebook. Dit betekent ook een nieuw app-icoontje.

Nieuw logo voor Facebook

Facebook heeft ervoor gekozen het logo van het eigen bedrijf te vernieuwen. Hierbij zien we een wat meer vlakke ontwerpesthetiek, die we kennen van andere bedrijven, zoals Google. Facebook wil met het nieuwe logo de merkidentiteit harmoniseren en introduceert een nieuw kleurenpalet.

Het nieuwe kleurenpalet zorgt ervoor dat vooral het blauw meer aanwezig is. Verder is er gekozen voor een aanpassing in het lettertype, wat moet zorgen voor een betere leesbaarheid. Facebook heeft ook gewerkt aan wat wijzigingen in het ontwerp van de reacties, waarbij ook meer kleuren zijn te zien, net als een breder scala aan emoties. Facebook had eerder een vierkant logo, later werd dat een cirkelvormig logo. Je ziet hieronder links het vorige logo, links het nieuwe.

Facebook gaat dieper in op het ontwerp van het nieuwe logo op de eigen pagina. Het sociale netwerk is gestart met het uitrollen van het nieuwe logo. Dan wordt ook het app-icoontje aangepast. In de webversie zien we al het nieuwe logo doorgevoerd.