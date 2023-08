Facebook stopt met Messenger Lite app

Messenger Lite, een lichtgewicht versie van de populaire berichten-app Messenger, stopt met werken. De app zal niet langer beschikbaar zijn in de Google Play Store na 18 september 2023.

Messenger Lite stopt

Messenger Lite werd in 2016 gelanceerd voor Android-apparaten met beperkte middelen. De app was ontworpen om lichtgewicht en snel te zijn, en verbruikte minder data dan de volledige Messenger-app. Messenger Lite werd uiteindelijk beschikbaar voor alle Android-apparaten, maar werd niet zo populair als de volledige versie van de app.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft niet bekendgemaakt waarom Messenger Lite wordt stopgezet. Het is mogelijk dat de app niet langer rendabel was, of dat Meta zich concentreert op de ontwikkeling van andere producten.

Geschiedenis overzetten

Gebruikers van Messenger Lite kunnen hun gespreksgeschiedenis overzetten naar de volledige Messenger-app. Om dit te doen, open je de Messenger Lite-app, tik je op je profielfoto en vervolgens op “Overstappen naar Messenger”. Volg hierbij de instructies om je gespreksgeschiedenis over te zetten. Na 18 september 2023 zal Messenger Lite niet langer beschikbaar zijn. Gebruikers die Messenger Lite willen blijven gebruiken, kunnen de volledige Messenger-app downloaden uit de Google Play Store.