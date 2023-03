‘Facebook test terugkeer van Messenger in Facebook-app’

Er worden door Meta, het moederbedrijf van Facebook nieuwe testen uitgevoerd. Met de testen kunnen gebruikers de chatfunctionaliteit van Messenger in de Facebook app gebruiken. Wordt er gewerkt aan een terugkeer?

Komt Messenger terug in Facebook-app?

Er bestaat een kans dat Facebook de chatfunctionaliteit uit Messenger invoert in de Facebook app. De applicatie bood vroeger deze optie al, maar het leek Facebook een betere keuze om gebruikers te verplichten om voor het chatten gebruik te maken van de aparte Messenger app. In 2014 maakte Facebook definitief de beslissing om de chatfunctie niet langer meer aan te bieden in de eigen app. Eind 2014 leek het erop dat er een terugkeer was voor de chatfunctie, maar dat leek om een fout te gaan. Maar het is goed mogelijk dat dit toch gaat veranderen.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, laat weten dat er getest wordt met een functie die de chatfunctionaliteit weer activeert in de Facebook-app. Vanuit de app van het sociale netwerk heb je hiermee toegang tot de inbox van berichten zoals je dat ook hebt met de Messenger app. De test is niet te forceren en het is ook niet bekend hoe lang de testperiode is en of Facebook inderdaad van plan is om de chatfunctie weer beschikbaar te stellen in de app.