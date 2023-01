Facebook komt met nieuw meldingen-overzicht ‘Gemiste updates’

De Android-app van Facebook krijgt stilletjes weer een nieuwe functie. Voortaan hoef je geen updates meer van je vrienden te missen dankzij het nieuwe overzicht. Gaat dit het probleem oplossen, waarbij je nog weleens updates van vrienden moet missen?

Facebook met nieuw meldingen-overzicht

Facebook rolt een nieuwe server-side update uit waarbij het meldingen-overzicht onder handen wordt genomen. Niet zelden mis je in je Facebook tijdlijn vast weleens een update van je beste vrienden. Het algoritme van Facebook heeft dan vaak in zulke gevallen bedacht dat je bepaalde updates belangrijker zult vinden. Soms lijkt het net of je door een reclamefolder bladert. Nu zijn er wat aanpassingsmogelijkheden, zoals je tijdlijn sorteren op meest recent, maar Facebook gelooft ook in een andere optie, in de zin van het meldingen-overzicht.

Hierin vind je de cirkelvormige profielfoto’s van je vrienden die een bericht online hebben gezet, aangeduid met een blauw bolletje. Tik je op diegene, dan krijg je een overzicht te zien met de status-updates die zijn gedeeld. Dit kan één bericht zijn, maar dit kunnen er ook meerdere zijn. Overigens, wanneer je iemand niet heel belangrijk vindt, kun je diegene niet uitsluiten van het overzicht. Wel kun je met de drie puntjes ervoor kiezen om deze hele module met update-meldingen uit te schakelen. Het overzicht wordt dan voor een periode van zeven dagen verborgen.

Het nieuwe overzicht is mogelijk nog niet direct voor iedereen zichtbaar, dan kan het zomaar eventjes duren totdat ook jij de nieuwe feature krijgt. Je kunt het niet op een bepaalde manier forceren.

