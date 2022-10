Facebook komt met puntensysteem en Reels voor groepen

Facebook groepen krijgen twee nieuwe functies; zo wordt duidelijk uit een aankondiging van Meta, het moederbedrijf van het sociale netwerk. Je krijgt toegang tot Reels en een puntensysteem, maar er is meer.

Reels en puntensysteem voor groepen

Het moederbedrijf Meta deelt het nieuws dat veel Facebook-gebruikers lid zijn van tenminste vijftien groepen op het netwerk. Om gebruikers nog beter in hun behoeften te voorzien, wordt de functionaliteit uitgebreid voor de leden van een groep.

Een nieuwe functie die door Facebook aangekondigd is de beschikbaarheid van Reels voor groepen. Dit zijn korte video’s die je al via je eigen profiel of via Instagram kunt delen. Hieraan kun je verschillende effecten aanpassen, en ook aan de slag met filters, tekst en audio. Tevens komt er een puntensysteem. Hiermee moet volgens Meta de groepsbeleving verbeterd worden. De leden van een groep die een actieve rol hebben, kunnen punten verdienen met hun bijdragen. Het aantal behaalde punten wordt getoond bij een groepsprofiel. Met de nieuwe Admin Assist kunnen moderators sneller een bericht door de controle halen die door externe factcheckers zijn gecheckt. Het moet hierbij helpen om nepnieuws tegen te gaan.

Facebook zal groepen ook voorzien van een optie waarbij openbare evenementen gedeeld kunnen worden via Instagram Stories. Facebook geeft ook de mogelijkheid om voor andere groepsleden een beschrijving over jezelf in te geven en of je openstaat voor Messenger-berichten van andere groepsleden. Het sociale netwerk heeft niet bekend gemaakt wanneer de nieuwe functies toegevoegd worden.