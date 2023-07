Instagram Threads geblokkeerd voor Europese gebruikers

Het moest hét alternatief worden voor Twitter; Instagram Threads. De dienst is nu echter op zwart gegaan voor Europese gebruikers. Zij kunnen de dienst niet langer meer gebruiken. Vorige week kwam de dienst beschikbaar, maar toen al niet voor Europa. Echter werd de dienst via een omweg toch veel gebruikt.

Instagram Threads niet voor Europeanen

Europeanen moeten langer wachten totdat zij aan de slag kunnen met Instagram Threads. Het sociale netwerk, dat gelanceerd werd als hét alternatief voor Twitter kwam vorige week in het nieuws. In verschillende regio’s kon je toen het netwerk gebruiken, maar officieel niet in Europa. Dat werd wel mogelijk via een omweg. Nu heeft Meta, het moederbedrijf van onder andere Instagram en Facebook, de dienst op zwart gegooid voor Europese gebruikers.

Als inwoner van Europa kun je geen berichten publiceren op het netwerk en ook worden berichten op profielen niet meer getoond. Ditzelfde geldt voor antwoorden en reacties. De reden dat Threads in Europa geblokkeerd wordt laat zich raden. De dienst voldoet (nog) niet aan de regelgeving en eisen die gesteld worden in Europa. Het gaat hierbij specifiek om de DMA (Digital Markets Acts), een strenge regelgeving voor techbedrijven. Zo moet je bijvoorbeeld inloggen met een Instagram-account en dit staat haaks op deze regelgeving, omdat daarmee eigen diensten voorgetrokken worden.

Bij verschillende gebruikers lijkt de tijdlijn van het startscherm wel gewoon bijgewerkt te worden. Het kan best nog wel enige tijd duren totdat de dienst in Europa officieel beschikbaar is.

Volg DroidApp: op Facebook / op Twitter / op Instagram / op Mastodon / op Telegram