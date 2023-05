EU gaat misleidende claims voor batterij, reparaties en duurzaamheid aanpakken

Het Europees Parlement heeft een nieuwe aantal ideeën op tafel liggen, die je mogelijk binnenkort zult gaan merken. Zo moet er meer mogelijk zijn op het gebied van reparaties van bijvoorbeeld je smartphone, maar moet het ook gedaan zijn met de misleidende batterijresultaten.

EU tegen misleiding

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wetgeving om de productetikettering en duurzaamheid te verbeteren en misleidende claims aan te pakken. Met een meerderheid van 544 stemmen voor, 18 tegen en 17 onthoudingen heeft de plenaire vergadering het voorstel voor een nieuwe richtlijn goedgekeurd. Het hoofddoel van deze richtlijn is om consumenten te helpen milieuvriendelijke keuzes te maken en bedrijven aan te moedigen duurzamere producten aan te bieden.

Een van de belangrijkste aspecten van de goedgekeurde wetgeving is het verbod op misleidende advertenties en generieke milieuclaims. Het gebruik van termen als “milieuvriendelijk”, “natuurlijk”, “biologisch afbreekbaar”, “klimaatneutraal” of “eco” zonder gedetailleerd bewijs zal niet langer toegestaan zijn. Ook claims die alleen gebaseerd zijn op koolstofcompensatie zullen verboden worden. Daarnaast zullen andere misleidende praktijken, zoals beweringen over een product die slechts voor een deel ervan waar zijn of valse beweringen over de levensduur of het gebruiksniveau van een product, niet langer worden toegestaan.

Om de productinformatie te vereenvoudigen, stellen de EP-leden voor om alleen duurzaamheidslabels toe te staan ​​die gebaseerd zijn op officiële certificeringsprogramma’s of die zijn opgesteld door overheidsinstanties. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat consumenten betrouwbare informatie krijgen over de duurzaamheid van producten en dat er een einde komt aan valse claims.

Een ander belangrijk aspect van de wetgeving is de strijd tegen vroegtijdige veroudering. Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat producten langer meegaan door het verbieden van bepaalde keuzes in het ontwerp, die de levensduur beperken of ervoor zorgen dat producten snel defect raken. Bovendien mogen producenten de functionaliteit van een product niet beperken wanneer het wordt gebruikt met verbruiksgoederen, reserveonderdelen of accessoires die door andere bedrijven zijn gemaakt. Dit zal consumenten in staat stellen om producten langer te gebruiken en te repareren, waardoor er minder afval ontstaat.

Om consumenten te helpen bij het maken van duurzame keuzes, zullen kopers op de hoogte worden gebracht van eventuele reparatiebeperkingen voordat ze een aankoop doen. Daarnaast wordt er een nieuw garantielabel voorgesteld dat niet alleen de lengte van de wettelijk vereiste garantie aangeeft, maar ook de lengte van eventuele garantieverlengingen die door producenten worden aangeboden. Dit zal consumenten helpen bij het identificeren van kwaliteitsproducten en producenten stimuleren om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid.

Rapporteur Biljana Borzan geeft de volgende reactie;