Instagram Threads in Nederland gebruiken: pas op voor je privacy

Instagram Threads is het alternatief voor Twitter en Mastodon en is in verschillende landen beschikbaar. Officieel niet in Nederland en België, maar gelukkig kun je dat omzeilen. Wij leggen uit hoe.

Instagram Threads in Nederland

Met Instagram Threads heb je een alternatief voor Twitter. Dit zagen we al in de vorm van Mastodon, maar Facebook zou Facebook niet zijn als het zelf ook een kans wil wagen. Volgens Instagram is Threads een nieuwe manier om tekstberichten te delen. Threads biedt een aparte ruimte voor real-time updates en openbare gesprekken, zoals we dat kennen van Twitter.

Je gebruikt gewoon je Instagram-account om in te loggen. Je Instagram-gebruikersnaam en -verificatie worden overgedragen, met de optie om je profiel specifiek voor Threads aan te passen. Zo kun je denken aan je biografie (omschrijving) en aan de links die getoond worden. Je gebruikt dus de Instagram gebruikersnaam, wil je een andere; dan zal die ook aangepast worden voor je Instagram-profiel. Je kunt ervoor kiezen om dezelfde accounts te volgen die je op Instagram volgt, en meer mensen te vinden die geven om dezelfde dingen die jij doet.

Berichten zijn maximaal 500 tekens lang en kunnen over foto’s, links of video’s (maximaal 5 minuten) bevatten. Je kunt een Threads-post eventueel nog delen als Instagram-verhaal of hem delen als een link naar ieder ander platform. Threads kan ook overweg met ActivityPub, een bepaalde standaard waarmee ook andere apps overweg kunnen zoals WordPress en Mastodon. Inhoud kan dan bijvoorbeeld overgedragen worden naar een andere dienst, als je besluit te stoppen met Instagram Threads.

Instagram Threads is nu beschikbaar in meer dan 100 landen. In de EU is dit nog niet het geval, vanwege de wetgeving. Meta, het moederbedrijf van Facebook zou op dit moment willen voorkomen dat het in de problemen raakt met Europese toezichthouders.

Gebruiken in Nederland

Wil je aan de slag met Instagram Threads, dan zul je officieel moeten wachten, maar gelukkig is er een manier om het eenvoudig te ervaren.

Download de APK via de betrouwbare website APKMirror (link)

Volg de stappen voor de installatie

Vervolgens open je de app, volg je deze stappen en klaar

Dit werkt echter alleen op Android. Een webversie is er niet. Met Apple iOS op je iPad of iPhone dien je een nieuw Apple-account aan te maken in de VS of het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens dien je je af te melden in de App Store op je iPhone (niet in de systeeminstellingen), open je de app via deze link en download je deze. Vervolgens log je weer uit met dat account en log je in met je eigen account.

Privacy

Aandachtspunt is wel dat deze applicatie vergaande permissies wil hebben. Zo wil de applicatie toegang tot je gezondheidsgegevens, locaties, browsegeschiedenis en SMS-berichten. Hiermee gaat de applicatie verder dan veel andere apps. Zie hier het privacy policy van Instagram Threads. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je Threads pas kunt verwijderen als je Instagram zelf verwijdert.

Deze vergaande rechten en machtigingen zijn ook de reden dat Meta de app nog niet in de EU heeft uitgebracht. De kans is groot dat de Europese Unie en de waakhonden hier niet zomaar mee akkoord gaan. Wees dus gewaarschuwd!