Instagram Threads vanaf nu beschikbaar in Nederland en België

Het nieuwe sociale netwerk van Instagram, genaamd Instagram Threads, is beschikbaar in Nederland en België. Het nieuwe netwerk moet de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld Twitter. Wat heeft Threads verder te bieden?

Instagram Threads beschikbaar

Na maanden van wachten is het grote moment daar; Instagram Threads is beschikbaar in de Europese Unie. Dit betekent dat je de applicatie ook kunt gebruiken in Nederland en België. Eerder werd de app al uitgebracht in verschillende regio’s, en kon je hem via een omweg gebruiken in ons land. Echter heeft Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, al snel de toegang tot de dienst in de Europese Unie geblokkeerd, omdat de dienst niet zou voldoen aan verschillende regels die hier gelden.

Van de week verscheen een teaser voor Threads in de EU, en nu kun je de social media-app gebruiken in ons land. Hierbij maak je gebruik van dezelfde gebruikersnaam als voor je Instagram-account. Wil je een andere username, dan verandert deze dus ook voor je Insta-account.

Een statusupdate op Instagram Threads mag maximaal 500 karakters lang zijn, en kun je aanvullen met een foto, link of video. De video mag hierbij maximaal 5 minuten lang zijn. Een Thread-bericht kun je ook delen op Instagram zelf, als verhaal. Ook kun je je update direct delen als link op andere platformen en bijvoorbeeld delen via WhatsApp. Doordat er gebruik gemaakt wordt van ActivityPub, kan inhoud bijvoorbeeld overgedragen worden naar andere diensten, als je besluit te stoppen met Instagram Threads. Dit kan bijvoorbeeld naar WordPress of Mastodon.

Bij Instagram Threads wordt wel gewaarschuwd voor je privacy. De app wil vergaande permissies, zo schreven we eerder bij het aankondigingsartikel.

De app is zojuist online gekomen in de App Store, en we verwachten hem ieder moment in de Play Store.