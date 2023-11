‘Instagram werkt aan My Week; stories blijven zeven dagen bewaard’

Wanneer je nu een verhaal deelt via Instagram Stories, verdwijnt deze automatisch na 24 uur. Nu lijkt het erop dat er een nieuwe optie aankomt, waarmee je verhalen langer zichtbaar zijn voor anderen in de foto-app.

Instagram verhalen langer zichtbaar

Instagram werkt aan een functie waarmee verhalen die je deelt via Instagram Stories, langer zichtbaar zijn. Standaard is dit nu 24 uur, daarna verdwijnen ze in je archief. Verhalen van anderen kun je echter niet langer bekijken. Volgens ontwikkelaar Alessandro Paluzzi kan dit binnenkort echter zomaar gaan veranderen. Hij deelt een screenshot waaruit de ontwikkeling van een verandering in Stories blijkt.

Je kunt verhalen toevoegen aan My Week. Hiermee worden verhalen gebundeld van de afgelopen zeven dagen. In dat overzicht kun je niet alleen verhalen toevoegen, maar ook weer eruit verwijderen. Na een periode van zeven dagen worden de verhalen die in deze lijst zijn gezet, sowieso al verwijderd. Het is niet bekend wanneer Instagram de functie voor iedereen toevoegt.