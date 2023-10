Instagram en Facebook werken eindelijk aan Material You-icoontjes

Eindelijk is het zover, het app-icoon van Facebook en Instagram komt er binnenkort anders uit te zien. Er wordt gewerkt aan de ondersteuning voor het Material You-design in Android. Dat heeft lang geduurd.

App-icoon van Instagram en Facebook

Verschillende applicaties bieden je al de mogelijkheid om in Android 13 en Android 14 gebruik te maken van app-icoontjes, die in dezelfde stijl zijn gegoten als de rest van de interface. Material You maakt dit mogelijk. Verschillende onderdelen in de interface worden hierbij aangepast op de kleuren uit de ingestelde achtergrond.

Uit nieuwe screenshots komt naar voren dat Facebook en Instagram ondersteuning toe gaan voegen voor Material You. Dit betekent dat het logo van Instagram of Facebook op je homescreen of in het menu, voortaan ook de kleuren overneemt van de ingestelde achtergrond en de andere accentkleuren.

Op dit moment wordt nog het standaard ontwerp gebruikt. Zo is het Facebook app-icoontje blauw gekleurd en is deze in het bekende paars bij Instagram. Wanneer de functionaliteit voor iedereen beschikbaar is, is niet bekend op dit moment.