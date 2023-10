Google Play Protect komt met realtime app-installaties scannen

Google maakt Android weer een stukje veiliger. Met dank aan een verbetering in Google Play Protect. Een nieuwe optie scant realtime app-installaties die je doet. Op deze manier moet onheil van buitenaf tot een minimum beperkt worden.

Google Play Protect met realtime scannen

Google Play Protect, de ingebouwde beveiligingsfunctie van Android, voegt een nieuwe functie toe die realtime scannen van apps mogelijk maakt. Deze functie zal gebruikers waarschuwen voor schadelijke apps die nog nooit eerder door Google zijn geanalyseerd.

Wanneer een gebruiker een app installeert die nog nooit eerder door Google is geanalyseerd, vraagt ​​Play Protect om een ​​realtime scan op codeniveau uit te voeren. Deze scan haalt belangrijke signalen uit de app en stuurt deze naar de Play Protect-backend voor een evaluatie op codeniveau. Zodra de realtime analyse is uitgevoerd, krijgen gebruikers een resultaat waarin staat of de app veilig kan worden geïnstalleerd of mogelijk schadelijk is.

Realtime app-scannen helpt kwaadaardige apps te bestrijden die hun identificeerbare kenmerken veranderen om detectie te voorkomen, waardoor ze gemakkelijker toe kunnen slaan. Volgens Google voert Play Protect realtime controles uit om gebruikers te waarschuwen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer het een app identificeert waarvan bekend is dat deze schadelijk is uit eerdere scans of die als potentieel schadelijk is geïdentificeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van on-device machine learning en meer bronnen.

Deze functie wordt eerst uitgerold naar alle Android-apparaten met Google Play-services in India, maar zal “in de komende maanden” worden uitgebreid naar alle regio’s. Volgens de changelog van Google System Updates is deze functie beschikbaar als onderdeel van Google Play Store versie 37.5.