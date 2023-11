Instagram update: eigen sticker maken, nieuwe filters en betere videobewerking

Instagram Stories wordt uitgebreid met nieuwe opties. Gebruikers kunnen onder andere zelf stickers maken en gebruikmaken van handige videobewerkingen.

Instagram met nieuwe functies

Nieuwe functies staan klaar voor de gebruikers van Instagram. Vanaf nu kun je in Instagram Stories zelf je sticker maken. Op basis van een onderwerp in je eigen foto of video, kan een uitsnede gemaakt worden, welke je vervolgens kunt schalen en draaien, en kunt gebruiken in je Instagram verhaal. Is de automatische uitsnede niet goed, dan kun je handmatig het onderwerp pakken uit de foto om deze te gebruiken.

De videobewerking in de foto-app wordt ook verbeterd met de nieuwste versie. Je kunt nieuwe tools gebruiken, waarmee je gemakkelijk een actie ongedaan kunt maken en opnieuw kunt uitvoeren. Op deze manier moet je gemakkelijker afzonderlijke clips bewerken. Verder kun je nieuwe memes maken, nieuwe tekst-naar-spraak stemmen gebruiken en kiezen uit nieuwe lettertypen en tekststijlen.

Instagram voegt met de update ook nog eens zo’n 25 nieuwe filters toe aan de fotodienst, die je vanaf nu kunt gebruiken. De update is inmiddels beschikbaar op iOS en Android.

