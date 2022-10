Mastodon is het Twitter-alternatief: wat kun je ermee?

De populariteit van Mastodon stijgt deze week nadat Twitter is overgenomen door Elon Musk. Maar wat kun je precies met Mastodon en is het een interessant alternatief voor het netwerk met de blauwe vogel?

Mastodon als alternatief

Twitter is van de week definitief overgenomen door Elon Musk. Hij wil met het sociale netwerk een andere weg inslaan en niet elke gebruiker zit daarop te wachten. Daarom kijken gebruikers naar alternatieven. Mastodon is een platform waar een groep gebruikers nu naar kijkt. Maar wat kun je met Mastodon en is het daadwerkelijk een alternatief voor Twitter? We zochten het voor je uit.

Mastodon is er zowel als app als via een website, waarbij de website doet denken aan de webversie van TweetDeck met haar kolommen. De dienst is deels vergelijkbaar met Twitter. Zo is er een eigen tijdlijn en mag je ’toot’ maximaal 500 tekens bevatten. Toot is het woord voor een bericht op Mastodon, zoals dit bij Twitter, tweet wordt genoemd. Bij een toot kun je een foto toevoegen, een karakter uit de database (zoals bijvoorbeeld Pikachu) of een poll. Een toot kun je ook markeren met een waarschuwing. Tevens kun je een privébericht aan iemand sturen. Dit doe je via hetzelfde opstelvenster, en dan bij het delen van je bericht te kiezen voor ‘only people i mention’. Zo kun je dus ook per bericht bepalen of de hele wereld dit mag zien, of alleen je volgers.

Mastodon werd in 2016 opgericht en heeft een net wat andere insteek dan Twitter. Het is niet een kwestie van een account aanmaken en een gebruikersnaam kiezen. Je kiest namelijk bij het aanmaken van een account, een server waarop je je aanmeldt. Echter, het maakt niet uit bij welke server je aanmeldt, omdat deze wel allemaal met elkaar in verbinding staan. Wel kan een bepaalde server andere regels hanteren en zijn ze vaak themagebonden. Je kunt je ook bij de algemene server aanmelden.

Net als op Twitter kun je aan de slag met de zoekfunctie en zijn er de hashtags waarop je berichten kunt terugvinden. Andere gebruikers kun je volgen en je kunt anderen noemen met de @, ofwel het apenstaartje. Bij je account kun je een profielfoto instellen en ook een uitgelichte headerfoto. Op Mastodon is het niet toegestaan om expliciete content te delen of haat te zaaien.

Succes, volgen en downloaden

Of Mastodon echt een succes wordt, dat valt nog te bezien. Dat is immers voor het grootste deel afhankelijk of anderen aan de slag gaan met Mastodon. Het aanmaken van een account is gratis en ook is er -nog- geen reclame in de dienst aanwezig zover we tot nu toe zien. Je kunt de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Mastodon is er ook voor iOS.

We hebben ook alvast een account aangemaakt. Als je ons wilt volgen, zoek dan op het account @droidapp@mastodon.social, of via deze link.