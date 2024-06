Instagram komt met nieuwe privacy-maatregelen voor berichten

Instagram komt met nieuwe privacy-maatregelen. Zo kan er vanaf nu ingesteld worden dat conversaties gedempt worden van iedereen die geen goede vriend is. De wijzigingen worden binnenkort naar iedereen uitgerold, zo laat het sociale netwerk weten.

Instagram met nieuwe privacy-functie

Instagram heeft een nieuwe functie gelanceerd die gebruikers de mogelijkheid biedt om interacties te beperken tot alleen mensen die op hun goede vriendenlijst staan. Met deze optie kunnen gebruikers ervoor kiezen om reacties, directe berichten (DM’s), verhaalantwoorden, tags en vermeldingen uitsluitend te ontvangen van personen die zij als goede vrienden hebben aangemerkt.

Voor andere volgers blijft het nog steeds mogelijk om te reageren op berichten, maar hun opmerkingen en berichten zijn dan niet zichtbaar voor de gebruiker of anderen. Deze maatregel is primair ontworpen met tieners in gedachten, maar kan door iedereen worden toegepast die ongewenste interacties wil beperken.

Bij het inschakelen van deze functie krijgt de gebruiker na verloop van tijd een herinnering om te overwegen de instelling weer uit te schakelen. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor beperkingen die alleen van toepassing zijn op recente volgers en/of accounts die de gebruiker zelf niet volgen.

Verder biedt Instagram nu de optie om specifieke accounts te beperken zonder ze volledig te blokkeren. Deze beperkte accounts kunnen niet zien wanneer de gebruiker online is of wanneer hun berichten zijn gelezen. Hun berichten worden verplaatst naar de map Berichtverzoeken en nieuwe reacties op berichten zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker en de afzender. Wanneer deze beperkte accounts proberen de gebruiker te taggen of te vermelden, krijgen zij een melding dat dit niet is toegestaan voor iedereen.