Samsung Galaxy A37 review: middenklasser die je niet kunt negeren

Als je op zoek bent naar een smartphone uit het middensegment, dan biedt Samsung de nodige keuzes. Eerder gingen we al aan de slag met de Samsung Galaxy A57, nu nemen we de Samsung Galaxy A37 uitgebreid onder de loep. Is dit de smartphone die je moet kopen als je niet je portemonnee helemaal leeg wilt schudden?

Onze ervaringen met de Samsung Galaxy A37

Samsung heeft een smartphone voor vrijwel iedere portemonnee. Zoek je een betaalbare middenklasser, dan kom je al snel uit bij de Galaxy A37. Wij hebben hem de afgelopen weken uitgebreid getest. Is dit de beste Samsung onder de 300 euro, of kun je beter doorsparen voor de A57?

Unboxing

Wat betreft de inhoud van het pakket waarin de middenklasser wordt geleverd, is het niet heel spannend. In de verpakking vinden we de telefoon, de simnaald en wat papierwerk. Verder vinden we alleen nog een korte USB-kabel in de doos. Een hoesje of alvast een geplakte screenprotector, zoals we dat vaak bij de Chinese concurrenten zien, is bij de Samsung weggelaten.

Design en interface

Het ontwerp van de Samsung Galaxy A37 is al een tijdje hetzelfde, en vergelijkbaar met de voorgangers. De cameramodule aan de achterkant staat in verticale opstelling en aan de voorzijde zit de selfie-camera in een punch-hole. Sinds de laatste paar generaties vinden we de toetsen aan de zijkant in het zogenaamde Key Island. Hier is de zijkant een fractie dikker, waarbij het lijkt alsof de toetsen op een eilandje zijn geplaatst. De middenklasser voelt degelijk en goed afgewerkt aan.

De smartphone biedt een goed scherm dat voldoende afleesbaar is. Met direct zonlicht had het net wat feller gemogen, maar voor deze prijsklasse zijn de prestaties prima. De grootte van het scherm komt uit op 6,7 inch. Dit is een zogenaamd Super AMOLED-scherm, met een verversingssnelheid van 120Hz.

Op de achterkant springt de cameramodule direct in het oog. Deze heeft een net wat ander kleureffect, waardoor deze er letterlijk uitspringt. In ons geval is dat dus paars/roze. Rechts van de cameramodule zit de LED-flitser. Net als bij de Galaxy A57 zit de vingerafdrukscanner in het scherm. Deze is helaas wat aan de trage kant en niet altijd even nauwkeurig.

Interface

Met One UI legt Samsung een eigen sausje over de interface van Android. Als Samsung-gebruiker zullen er weinig verrassingen zijn, maar kom je van een ander merk, dan zal het één en ander nog wat wennen zijn. De notificaties bereik je met een veegbeweging van boven naar beneden, net als de snelle instellingen. Met een veegbeweging van beneden naar boven open je het menu. Dat wordt in eerste instantie een verzamelplek met alle apps door elkaar. Gelukkig kun je ook alfabetisch sorteren. Doe je dat, dan scrol je verticaal door de app-lijst in plaats van horizontaal. De Samsung biedt verder nog meer opties zoals Edge Vensters en het Always On Display.

Communicatie en multimedia

In de telefoon is ruimte voor twee simkaarten. Je kunt ook een eSIM toevoegen, wat niet alleen in Nederland handig is, maar bijvoorbeeld ook bij het op vakantie gaan buiten Europa. De belkwaliteit is prima en we merken geen vervelende eigenaardigheden. Voor bellen en SMS’en maak je gebruik van de desbetreffende Google-apps. Internetten gaat via de Samsung Internet-browser, al kun je hier ook Chrome voor gebruiken. De A37 biedt ondersteuning voor WiFi 6, 5G, Bluetooth, NFC en natuurlijk locatiebepaling via GPS.

Op multimediagebied beschikt de Galaxy A37 over een prima scherm. Dat was vroeger in deze prijsklasse wel anders. Qua speakers komt er voor een toestel in deze klasse nog aardig wat geluid uit de luidsprekers. De speakers presteren verrassend goed voor dit segment. Wel tikt het het op maximaal volume soms wat tegen het schelle aan. Geef je de voorkeur aan oordopjes, dan werkt dit natuurlijk ook gewoon.

Camera

Samsung voorziet de Galaxy A37 van drie lenzen. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en nog een macrolens van 5 megapixel. Zoals zo vaak voegt de macrolens weinig toe in een smartphone. Zeker vanwege de lage resolutie. De camera-app op de Samsung wijst zich vanzelf en biedt lekker wat functionaliteit. Je kunt de nachtstand gebruiken, aan de slag met handmatige instellingen, of een slow-motion, foodfoto of panorama maken.

De camera van de Samsung hebben we onder verschillende omstandigheden getest. We zien de afgelopen jaren weinig verschillen in camerakwaliteit met de voorgangers. Bij de A37 van dit jaar valt op dat de kwaliteit vergelijkbaar is met dat van zijn voorganger, zoals besproken in de Samsung Galaxy A36 review. Dat betekent dat de foto’s over het algemeen scherp en bruikbaar zijn. Soms zit ook de autofocus ernaast en moet je hem even helpen, en komt een beeld er toch wat flets uitrollen. Het zijn kleine aandachtspunten, maar onder de streep maakt de A37 zeker prima foto’s. Bijvoorbeeld in een bosgebied vallen zien we mooie plaatjes er tussen zitten.

In de camera-app heb je de keuze om te zoomen. Omdat de smartphone niet beschikt over een telelens, gaat het hierbij om een uitsnede uit de hoofdcamera, wat de kwaliteit niet altijd ten goede komt. De groothoeklens presteert redelijk, maar mist al snel de doortekening. Foto’s die we met deze Galaxy hebben gemaakt kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera van het toestel laat je filmen in UHD 30fps of in Full-HD met 60fps, of een lagere kwaliteit. Voor zijn prijs presteert de videocamera goed, alleen moet je het toestel wel helpen met focussen tijdens het filmen, als je bijvoorbeeld een kleiner onderwerp (als een blad van een boom) scherp wilt hebben. Op een winderige dag is de microfoon erg gevoelig voor deze wind.

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Prestaties en accuduur

De Exynos 1480 uit de eigen fabriek van Samsung is de chipset in het toestel. Opvallend, aangezien bij het vorige model nog een Qualcomm-processor werd gebruikt. Daarbij wordt de telefoon bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen. De interne opslagruimte komt uit op 128GB, al kun je ook kiezen voor een variant met 256GB, en die biedt dan 8GB werkgeheugen. Er is geen ruimte voor een geheugenkaart in het toestel. De snelheid voldoet voor zijn prijs, maar een snelheidswonder is dit toestel niet. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je het notificatiepaneel opent, daar zit een kleine vertraging op. Het is niet wereldschokkend, maar valt wel op.

Batterij

De batterijcapaciteit is al jarenlang 5000 mAh in deze serie, en dat geldt ook voor de Galaxy A37. Breng je voornamelijk de dag door op het mobiele netwerk, dan halen we een schermtijd van circa 4-5 uur. Zit je vaker op WiFi, dan haal je een hogere screen-on-time. De batterijduur is hiermee aan de gemiddelde kant en houdt niet bepaald over. Voor het opladen is er ondersteuning voor 45W laden, wat sneller is dan voorheen. Wel moet je zelf nog een geschikte oplader aanschaffen.

Updatebeleid

Samsung heeft al jarenlang een naam hoog te houden op het gebied van updates. De Zuid-Koreaanse fabrikant levert hier ook weer puik werk af, want de Galaxy A37 krijgt zes jaar lang updates. Dit geldt voor zowel beveiligingsupdates als voor Android-updates. Dit betekent dat je tot en met het voorjaar van 2032 updates krijgt.

Beoordeling

Zoek je een betrouwbare smartphone rond de 250 euro, dan is de Galaxy A37 nog steeds een uitstekende keuze. Vooral het fraaie AMOLED-scherm, de goede softwareondersteuning en de degelijke camera maken hem aantrekkelijk. Alleen de trage vingerafdrukscanner en de beperkte prestatiewinst ten opzichte van zijn voorganger zorgen ervoor dat hij niet helemaal overtuigt.

Wil je zelf aan de slag met de Samsung Galaxy A37, dan kun je hem direct bestellen bij de eigen webwinkel van Samsung. Ook kun je hem kopen bij Belsimpel, Coolblue, Bol.com, Mobiel en MediaMarkt. Ook vind je de A37 bij de providers Hollandsnieuwe, Ben, Simyo, Odido, Vodafone en KPN.

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