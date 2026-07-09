Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 en nieuwe smartwatches volledig uitgelekt

Nog voordat Samsung op 22 juli zijn nieuwe apparaten officieel presenteert tijdens Galaxy Unpacked, zijn er al renders van vrijwel de volledige line-up verschenen. Naast de Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en Samsung Galaxy Z Flip 8 zijn ook de Samsung Galaxy Watch 9 en Samsung Galaxy Watch Ultra 2 op afbeeldingen te zien. Ook zijn verschillende specificaties uitgelekt.

Renders van nieuwe Samsung-producten

De grootste blikvanger lijkt de Samsung Galaxy Z Fold 8 te worden. Volgens de gelekte informatie krijgt het toestel een breder ontwerp dan zijn voorganger, met een 5,5- inch buitenscherm en een 7,6 inch vouwbaar hoofdscherm in een 4:3-verhouding. Daarnaast zou de opvouwbare smartphone ongeveer 200 gram wegen en slechts 4,5 mm dik zijn wanneer hij is opengevouwen. Onder de motorkap wordt een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor verwacht, gecombineerd met 12GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslag. De batterij zou een capaciteit van 4800 mAh krijgen.

Ook de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is uitgebreid uitgelekt. Dit model geldt naar verwachting als de opvolger van de Galaxy Z Fold 7 en krijgt eveneens de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip. Verder wordt gesproken over een batterij van 5000 mAh met 45W snelladen en een camerasysteem met een 200 megapixel hoofdcamera, een 10 megapixel telelens met 3x optische zoom en een 50 megapixel groothoeklens.

Voor liefhebbers van een compacte vouwtelefoon lijkt de Samsung Galaxy Z Flip 8 weinig verrassingen te bieden. Het ontwerp blijft grotendeels gelijk aan dat van de vorige generatie. In sommige markten zou Samsung kiezen voor de nieuwe Exynos 2600processor. Daarnaast wordt een gewicht van ongeveer 180 gram en een batterij van 4300 mAh genoemd. Ook de camera’s en schermen zouden grotendeels overeenkomen met die van de voorganger.

Naast de smartphones verschijnen naar verwachting ook twee nieuwe smartwatches. De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zou alleen als 47 mm-model beschikbaar komen, terwijl de Samsung Galaxy Watch 9 verschijnt in uitvoeringen van 40mm en 44mm.

Volgens de gelekte renders komen de nieuwe apparaten in meerdere kleuren beschikbaar, waaronder crème, grafiet, lavendel, roze en groen. Daarnaast wijzen recente geruchten erop dat de volledige nieuwe Galaxy line-up duurder wordt dan de huidige modellen.

Of alle gelekte specificaties kloppen, wordt waarschijnlijk duidelijk tijdens Galaxy Unpacked op 22 juli. Dan maakt Samsung de nieuwe toestellen officieel bekend.